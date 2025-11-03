Redes sociales
Los mejores memes sobre la dimisión de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat Valenciana
Las redes se han llenado de memes y publicaciones satíricas que critican la tardía renuncia de Mazón
Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo presidente
Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora de su comparecencia y la declaración de Maribel Vilaplana hoy
Carlos Mazón ha anunciado este lunes que no seguirá al frente de la Generalitat Valenciana. El hasta ahora 'president' ha comunicado su decisión de dimitir en una comparecencia programada durante el pasado domingo, después de mantener una conversación con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el futuro del partido en la Comunidad Valenciana.
Así, Mazón abandonará el cargo –no ha especificado los plazos– sin convocar elecciones, dejando en manos de Vox la última palabra a la hora de elegir un relevo dentro de la misma legislatura. El político ha reconocido "errores propios" en la gestión de la dana y ha reconocido que su decisión llega tras unos "meses muy duros".
Ante la renuncia del 'president', las redes se han llenado de memes y publicaciones satíricas que critican el tardío abandono de Mazón, apenas una semana después del primer aniversario de la dana, que dejó más de 200 muertos por las inundaciones producidas en varias localidades del territorio valenciano.
Mejores memes sobre la dimisión de Mazón
Estos han sido algunos de los mejores memes que los usuarios han compartido a través de X (antes Twitter) tras el anuncio de la dimisión como 'president' por parte de Carlos Mazón.
