Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hogar

Toñi Galán, experta en colchonería: "Cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado"

De Hollywood a los hogares, las almohadas son testigos de la intimidad y recuerdan la importancia de un espacio propio para descansar

Toñi Galán, experta en colchonería

Toñi Galán, experta en colchonería / E. V.

Esteban Valero Vizcano

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En una sociedad marcada por el ritmo acelerado, el estrés y las largas jornadas laborales, el descanso se ha convertido en un pilar fundamental para la salud y el bienestar. Dormir las horas adecuadas y hacerlo en condiciones óptimas no solo influye en el rendimiento diario, sino también en la calidad de vida. Lo sabe bien Toñi Galán, que junto a su hermano fundó en 1982 Colchonería Macías en Camino Llano, una empresa familiar que lleva más de cuatro décadas ayudando a los cacereños a encontrar el descanso perfecto.

Espuma y miraguano

Diez años más tarde, abrieron un segundo establecimiento en Ronda del Carmen, muy similar al primero. En aquel local trabajaban con espuma y miraguano, realizando cortes de espuma a medida para sus clientes. Hoy, cuarenta años después, la familia ha decidido renovar esta segunda tienda de la mano de Flex, dando un nuevo paso en una trayectoria marcada por la dedicación y la evolución constante. "La respuesta de los cacereños ha sido excelente. Nos sentimos muy agradecidos, ya que en este momento somos la única tienda Flex en Extremadura", afirma Galán.

Sueño personalizado

Tradicionalmente, las parejas solían compartir la misma almohada, una práctica heredada de épocas en las que el descanso estaba menos orientado a las necesidades individuales. Sin embargo, con el tiempo ha ido creciendo la conciencia sobre la importancia de un sueño personalizado. Por ello, la experta ha señalado que "cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado. Cada persona busca un descanso adaptado a sus necesidades, y se nota una mayor conciencia sobre la importancia de dormir bien".

"No existe una almohada universal. La mejor opción depende de la complexión física, la postura al dormir y posibles dolencias previas. Lo importante es revisar su estado cada dos o tres años, ya que los materiales pierden firmeza con el uso. Apostar por una almohada de calidad es invertir en salud, un gesto pequeño con grandes beneficios para el descanso y la vida diaria".

Cine del amor

Por otro lado, en el cine del amor, las almohadas siempre han sido mucho más que un simple accesorio. Son testigos silenciosos de los momentos más íntimos, confesiones susurradas, lágrimas que se ocultan y besos que cierran la madrugada. Desde los clásicos de Hollywood hasta las películas más recientes, este objeto cotidiano acompaña a los amantes en su espacio más privado: la cama. Las escenas románticas suelen encontrar en las almohadas un refugio simbólico. En 'Antes del amanecer' de Richard Linklater, la almohada se convierte en frontera y unión entre dos desconocidos que se descubren en una noche eterna. En 'Lost in Translation', las imágenes de Scarlett Johansson tumbada sobre una almohada blanca resumen la soledad y la búsqueda del afecto en un mundo ajeno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra la última granja lechera del Pallars: 'Fuimos pioneros en tecnología, pero ahora no hay relevo generacional
  2. Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
  3. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  4. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  5. Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
  6. Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
  7. La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
  8. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata

Sinner conquista París y arrebata el número uno del mundo a Alcaraz

Sinner conquista París y arrebata el número uno del mundo a Alcaraz

"Increíble": la pastelería de Cornellà con mejores reseñas en Google

"Increíble": la pastelería de Cornellà con mejores reseñas en Google

Hot Wheels: Ahora puedes tener los monoplazas de la Fórmula 1, incluido el de Fernando Alonso y los Ferrari

Hot Wheels: Ahora puedes tener los monoplazas de la Fórmula 1, incluido el de Fernando Alonso y los Ferrari

¿Hay que tenerle miedo a la adolescencia?: "Es compleja de acompañar con calma pero también es maravillosa"

¿Hay que tenerle miedo a la adolescencia?: "Es compleja de acompañar con calma pero también es maravillosa"

Barcelona celebra la vida con el Desfile de Catrinas: color, tradición y homenaje en el corazón de La Rambla

Barcelona celebra la vida con el Desfile de Catrinas: color, tradición y homenaje en el corazón de La Rambla

Sobre(vivir) a la crianza - ¿Hay que temer a la adolescencia?

Sobre(vivir) a la crianza - ¿Hay que temer a la adolescencia?

Reunión Feijóo y Mazón | Los medios se plantan en el Palau a la espera de noticias sobre el futuro de la Generalitat Valenciana

Reunión Feijóo y Mazón | Los medios se plantan en el Palau a la espera de noticias sobre el futuro de la Generalitat Valenciana

Detenido el responsable de una tienda de golosinas de Horta-Guinardó que tenía expuestas bolsas de cocaína entre los dulces

Detenido el responsable de una tienda de golosinas de Horta-Guinardó que tenía expuestas bolsas de cocaína entre los dulces