El horóscopo de mañana, lunes 3 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 3 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una inversión podría conducirle a una situación peligrosa. Estúdiela en privado y muy a fondo. Mantener su sentido del humor le ayudará a conseguir un buen grado de compenetración con los amigos. Buen clima familiar y excelente panorama sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Es posible que dedique algún tiempo a una actividad creativa, pues estará mentalmente estimulado. Buenas relaciones familiares. En una reunión social se sentirá como pez en el agua. Disfrútela.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Sus perspectivas profesionales presentan auspicios muy favorables. Buenas relaciones amistosas. Aunque usted y su pareja se muestren un tanto irritables su grado de comunicación irá aumentando hasta acabar en la más perfecta armonía.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Acaso tenga que enfrentarse a algún problema en su trabajo, pero conseguirá resolverlo de forma satisfactoria. Hoy se pondrán de manifiesto el compañerismo y el espíritu de colaboración. En el plano familiar habrá buena comunicación y entendimiento.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No se deje desanimar por la apatía de sus compañeros de trabajo y trate de esforzarse en su cometido. El acento del día estará puesto en la amistad, que le proporcionará buenos momentos. Una persona muy próxima a usted necesitará mucha atención.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El soñar despierto o la impaciencia pueden impedirle conseguir los resultados profesionales que pretende. Tenga cuidado en su trabajo para no cometer una equivocación notoria. En el seno familiar reinará la comprensión.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su panorama económico muestra síntomas de mejoría. En el plano sentimental todo irá sobre ruedas. Se sentirá plenamente feliz compartiendo sus sentimientos con sus íntimos. Vigile sus comidas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se muestre conformista en situaciones poco claras y actúe de acuerdo a su criterio. Si es constructivo se sorprenderá de sus avances. En el plano familiar ceda un poco en sus derechos para lograr la armonía.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy tendrá mucho tiempo para el amor, el descanso y hasta es posible que para planear un corto viaje. De todas formas no debe olvidar algo que le conviene no posponer. Relaciones afectivas satisfactorias a todos los niveles.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En su entorno laboral reinará la cooperación, pero no conseguirá grandes progresos. Sus intentos de divertirse es posible que le hagan gastar más de lo debido. Una obligación social resultará aburrida, pero se sentirá satisfecho de haberla llevado a cabo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Póngase en guardia contra innecesarias observaciones en sus relaciones personales. Su claro juicio puede hacerle destacar en actividades profesionales. Aunque sus amigos le proporcionarán muy gratos momentos procure no postergar a su pareja.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Sentirse excesivamente preocupado será el catalizador que le hará estudiar a fondo un problema y llegar a soluciones concretas. Las actividades hogareñas se verán muy favorecidas a última hora de la tarde y por la noche. Quédese en casa y páselo bien.