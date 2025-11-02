Fernando, 23 años, sobre su nueva vida en Suiza: "Aquí mi nómina es de 7.868 euros al mes"

Si hay algo en lo que muchos ciudadanos españoles coinciden es en el gusto por viajar a otros territorios y conocer culturas totalmente distintas a las de España. Un lugar que es muy visitado y que siempre sorprende es Suiza. Además, es un país en el que muchas personas deciden quedarse a vivir por su estilo de vida, pero sobre todo por los altos salarios.

Es un destino cada vez más frecuentado por muchos jóvenes españoles, que ven la posibilidad de ganar mucho dinero en pocos meses, algo difícil de lograr en España. No obstante, vivir en Suiza no es barato, aunque puede resultar rentable si sabe gestionar bien el dinero.

Encontrar trabajo en Suiza no es tan difícil como en la península ibérica, ya que es un país que ofrece multitud de oportunidades, especialmente para los jóvenes, con sueldos altos. Por esta razón, Fernando, de 23 años, decidió mudarse al país para trabajar.

Gracias a las redes sociales, Fernando ha podido contar su experiencia en Suiza a través de su cuenta personal de TikTok, @TheFer_Cars. Actualmente, trabaja en la industria farmacéutica en Berna, una ciudad suiza.

"¿Cuánto gano con 23 años aquí en Suiza? Pues bien, como muchos ya sabréis, trabajo en la industria farmacéutica en Berna. Lo que haré es tomar mi última nómina y, a partir de ahí, haremos los cálculos", empieza diciendo el joven en TikTok.

El joven reveló que su última nómina, desde que publicó el vídeo, era de 7.600 francos suizos, que según sus cálculos equivalían a unos 7.860 euros.

"Como vivo en el cantón de Aargau, la tasa impositiva es del 13%, así que descontando los impuestos y otras deducciones, como las aportaciones al seguro de desempleo, en mi cuenta terminan entrando unos 5.600-5.700 francos suizos (5.900 euros)", comenta.

Una cantidad que, a su edad, jamás ganaría en España en un mes. Por ello, decidió marcharse a Suiza para buscar un mejor estilo de vida. No es el único que se muda, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que en los últimos cinco años han emigrado más de 61.000 personas.