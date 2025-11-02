Los centros comerciales se imponen frente a los locales a pie de calle a la hora de abrir nuevas tiendas

En España operan más de 575 centros comerciales, con nuevos conceptos adaptados a los hábitos actuales de consumo, que han demostrado su fortaleza: las ventas de los negocios situados en ellos aumentaron un 5,9% en 2024 según datos de la Asociación Española de Parques y Centros Comerciales.

Tres ubicaciones estratégicas en Cataluña para tu negocio

Un caso ejemplar de esta apuesta ganadora lo encontramos en Cataluña, donde Carmila gestiona, entre otros, tres espacios comerciales clave: Carrefour Montigalà (Badalona), Carrefour Lleida y Carrefour Reus. Con una ubicación estratégica, gran afluencia de público y el respaldo del hipermercado Carrefour como ancla, estos tres centros representan una oportunidad inmejorable para emprendedores y operadores locales que buscan visibilidad, seguridad y un entorno comercial consolidado.

Carrefour Lleida / d.r.

Clientes y visibilidad asegurados

Instalar tu tienda en uno de estos centros equivale a estar en una gran arteria comercial con afluencia garantizada. Cada uno de estos complejos cuenta con una ubicación privilegiada: Montigalà se sitúa en un potente nodo comercial de Badalona, con un área de influencia que abarca a más de 400.000 personas; Lleida, en una zona estratégica con un hipermercado Carrefour de alto tránsito; y Reus, en pleno cinturón comercial de la ciudad, con una oferta dinámica que complementa perfectamente con su mix comercial.

Estos centros aseguran un flujo constante de visitantes cada semana, gracias al efecto del conjunto de marcas que incluye restauración, moda, tecnología, servicios y más. Esa afluencia estable proporciona a cualquier nuevo operador una base sólida de potenciales clientes desde el primer día.

CC FAN Mallorca / Arnault de Giron

Sinergias que multiplican las ventas

El entorno de galería facilita las compras cruzadas: quien acude a hacer la compra semanal en Carrefour puede terminar visitando otros locales, desde una tienda de telefonía hasta una panadería, sin cambiar de ubicación. Esta lógica de consumo compartido favorece tanto al pequeño comerciante como a las grandes marcas presentes en el centro. Además, al haber una oferta complementaria y diversa, se fomenta la fidelización del cliente, que encuentra todo lo que necesita en un solo lugar.

Comodidad y servicios que marcan la diferencia

Los centros Carmila en Cataluña comparten características que mejoran la experiencia del cliente y favorecen la permanencia en el recinto: espacios climatizados, limpieza constante, aseos adaptados, zonas comunes cómodas y miles de plazas de aparcamiento gratuito que evitan los inconvenientes del centro urbano. Todo ello convierte la visita en una actividad cómoda, segura y accesible tanto para el consumidor como para el comerciante. Además, la buena conexión por transporte público en los tres casos facilita el acceso a quienes no disponen de vehículo propio, lo que amplía el público objetivo.

CC Gran Vía de Hortaleza / d.r.

Seguridad y entorno controlado

A diferencia de los locales a pie de calle, que están expuestos a la intemperie, los centros Carmila ofrecen un entorno cerrado y controlado. Con sistemas de videovigilancia 24h, presencia de personal de seguridad y protocolos de mantenimiento eficientes, el comerciante puede centrarse en vender sin preocuparse por cuestiones logísticas o riesgos externos. La estabilidad operativa que ofrecen estos centros es especialmente valiosa para nuevos negocios que necesitan minimizar incertidumbres.

Promoción conjunta y marketing compartido

Otro valor diferencial es el esfuerzo constante en dinamización de los centros. Carmila impulsa campañas promocionales en fechas clave del calendario (como Navidad, verano o rebajas), refuerza la visibilidad de sus operadores en redes sociales y organiza sorteos, actividades y acciones promocionales que dan vida al centro y generan tráfico. Este marketing compartido amplifica el alcance de cada tienda sin que el comerciante tenga que asumir grandes inversiones en publicidad.

Carmila y el respaldo de Carrefour

Carmila es una de las principales compañías inmobiliarias especializadas en centros comerciales en Europa. Con 75 centros en España, todos ellos adyacentes a hipermercados Carrefour, su modelo se basa en acompañar al comerciante desde el primer momento: asesoramiento técnico, ayuda en trámites administrativos, desarrollo digital, campañas de apertura y seguimiento continuo.

En los centros de Cataluña, esta estrategia se traduce en herramientas concretas para maximizar el rendimiento del negocio. Además, al compartir espacio con Carrefour –una de las marcas más reconocidas del país– el emprendedor se beneficia de un tráfico constante y de un entorno de consumo ya establecido.