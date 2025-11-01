El simulador virtual para saber si puedes entrar en la discoteca Berghain en la que se ha inspirado Rosalía

La vuelta de Rosalía con su disco ‘Lux’ y su primer tema ‘Berghain’ ha puesto en el foco a la que para muchos es la mejor discoteca del mundo, el templo del tecno: el local Berghain de Berlín que da nombre al single de la exitosa artista.

Este club no solo es famoso por tener de residentes a algunos de los DJ’s más conocidos del planeta -como Prosumer, Steffi, Ben Klock o Marcel Dettmann-, sino también por tener un difícil acceso a su anterior.

Nadie sabe cuál es el criterio en concreto para decidir quién sí y quién no. Un criterio que es ambiguo y cambiante en el transcurso del tiempo.

Criterios de entrada

Algunos aseguran que la clave es ir en grupos muy reducidos y que no sean solo de chicos. También recomiendan vestir con ropa oscura, no sonreír y hablar alemán para poder contestar las ‘tres famosas preguntas’ que te abrirán las puertas. Aunque, la realidad es que puede que ni siquiera así funcione.

Una vez en el interior, hay quienes aseguran que te cachean, registran tus bolsillos y tapan las cámaras de tu móvil con pegatinas. A continuación, tienes total libertad para bailar y hacer todo lo que, supuestamente, no harías fuera. Se dice que desnudos y placer te esperan en todos los rincones.

Simuladores de acceso

Como el acceso al edificio es complicado, en los últimos años han surgido plataformas que simulan la entrada al club y te preparan para ello. Incluso un festival holandés replicaba ‘el juego’ de poder entrar.

En el caso de la página web, una vez accedes dentro encuentras una pantalla totalmente amarilla con la frase: “¿Estás preparado para afrontar la verdad?”, en inglés. A continuación, te explica que “Berghaintrainer necesita analizar tu lenguaje corporal y tu voz, por lo que será necesario que actives el micrófono y la cámara de tu ordenador (para la versión móvil te explica que necesita el navegador de Google Chrome en escritorio y debes cambiar e intentarlo de nuevo).

Para empezar el entrenamiento, deberás activar el volumen y decir “okay”.

Las tres preguntas de Sven

Seguidamente, la pantalla se convierte en un simulador 3D: el edificio de Berghain al frente, abandonas una cerveza en el suelo y caminas hasta encontrarte con Sven Marquardt. “Sven te hará tres preguntas”, advierte el web. Aunque, su cara nada tiene que ver con el que muchos consideran “el portero de discoteca más chungo del mundo”.

La primera pregunta de Sven es: "¿estás solo?", mientras el simulador te analiza el lenguaje corporal a través de cuatro criterios: el nivel de ira con el que hablas, tu grado de concentración, el asombro que muestras y la euforia que Sven percibe en ti.

La siguiente pregunta es: "¿quién pincha hoy?", por lo que desde la redacción hemos necesitado comprobarlo en la programación de la discoteca. Aunque de poco ha servido, porque después de la tercera pregunta sobre si esa noche has consumido drogas, y haber contestado que no, Sven nos ha invitado a irnos.

"Lo sentimos, esta vez no entraste... No respondiste correctamente a ninguna de las tres preguntas".

Simulador Berghaintrainer, en la última pestaña de la prueba / Captura de pantalla/Berghaintrainer

Cabe destacar que en los dos intentos realizados se han modificado las respuestas y tampoco ha sido posible el acceso. Esto nos lleva a deducir que la página web no te prepara para entrar, sino que te entrena para recibir un “no” de Sven en la vida real.