El horóscopo de mañana, domingo 2 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 2 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día de gran actividad social, durante la cual puede hacer amistades muy valiosas. No dé rienda suelta a su imaginación y procure centrarse en lo que hace, pues, de lo contrario, podrían pasarle desapercibidas cosas de gran interés para usted.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aunque intente llevar un buen ritmo en su trabajo hoy todo se pondrá en contra para ello. No luche contra las circunstancias y acepte las cosas tal como son. Relaciones amistosas gratas. Al final de la jornada se sentirá invadido de optimismo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En sus relaciones profesionales procure ser claro y conciso si quiere evitar malos entendidos. Tenga mucho cuidado con sus cosas personales y, especialmente, con sus tarjetas de crédito. En el trato con sus amigos evite alardes que serían contraproducentes.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su empuje y laboriosidad le llevarán a conseguir buenos logros profesionales. Usted y sus íntimos tendrán hoy puntos de vista encontrados sobre la forma en que deben invertir su dinero. Trate de no coaccionar a nadie y acepte las peculiaridades de los demás.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su confianza en usted mismo aumenta, pero acaso se sienta demasiado trascendente. Deje de considerar frívolas a las personas de su entorno y trate de integrarse con ellas. En su vida sentimental habrá altibajos muy marcados.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure no ser tan vehemente y controle más sus impulsos. Sus inmoderados deseos de divertirse podrían resultarle un tanto caros. Le convendría ser mas selectivo a la hora de elegir compañía y lugares.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy conseguirá cumplir sin tropiezos sus objetivos profesionales. Por la noche sería aconsejable un poco de tranquilidad. En el terreno sentimental deberá tener en cuenta las opiniones de su pareja. Procure cuidar de su salud más de lo que habitualmente hace.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Trate de centrarse en su cometido y manténgase al margen del de los demás. Las reuniones familiares pueden acabar como el rosario de la aurora si no es comedido en sus palabras. Guárdese su opinión y sea diplomático si se la solicitan.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se sentirá motivado en su trabajo, que avanzará a buen ritmo. Un amigo le hará partícipe de sus preocupaciones. Si va de compras es posible que le ofrezcan eso que buscaba para su hogar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Necesitará enfocar de forma distinta una situación profesional. No se empeñe en buscar hoy soluciones, y dése tiempo para meditar con calma. Por la noche disfrutará de la compañía familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una cita profesional concertada necesitará posponerse, lo que le dará tiempo para ir mejor preparado. Día favorable para el amor y las reuniones con amigos. Sea flexible y abierto y no trate de ocultar sus emociones.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tan pronto empiece a hablar desaparecerán por completo sus inhibiciones. Será entonces cuando esté en realidad demostrando sus sentimientos. No es momento oportuno para que se guarde cosas en su interior.