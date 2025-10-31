El horóscopo de mañana, sábado 1 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 1 de noviembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En su trabajo tenga cuidado de no extraviar nada que pudiera ser importante. Si va de compras anote todo lo que desee comprar pues corre el riesgo de cometer algún olvido. Un amigo le presionará para hacer algo que no le conviene. No se deje convencer.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Jornada laboral dentro de la más absoluta normalidad. Algunos malos entendidos referentes a asuntos familiares se resolverán al final del día, pero será necesario, sin embargo, que cambie de forma de pensar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Es muy posible que alguien intente abusar de su buena fe. Procure ser realista y no se deje llevar por sentimentalismos mal entendidos. Pese a todo disfrutará de la compañía de su familia y, muy posiblemente, de la de algún amigo íntimo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El día será más apropiado para divertirse que para trabajar. Pase por alto la observación de un amigo, que no será mal intencionada. En el seno familiar acaso estén los ánimos algo excitados, pero la velada, en conjunto, resultará muy grata.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una actitud excesivamente protectora y paternalista con un colaborador se volverá en contra suya. Absténgase hoy de dar consejos, tanto en el plano profesional como en el personal y no haga planes sin contar antes con la opinión de los demás.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El teléfono le robará un tiempo necesario para hacer algo que había programado. Procure conservar la calma y administre bien el que le quede libre. Quizás debiera tener presente a un familiar, no demasiado cercano, que se encuentra solo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Profesionalmente todo irá sobre ruedas. Una reunión con amigos resultará animada y entrañable. El día se anuncia muy prometedor si no se pasa con la bebida. Trate de ser moderado y tendrá un entorno afectivo muy agradable.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No imponga por la fuerza sus originales ideas y trate de adaptarse un poco a las de los demás. Si tiene que hacer un regalo tenga más en cuenta el gusto ajeno que el propio. Su círculo de amistades se ampliará.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es muy posible que alcance en su trayectoria profesional un punto decisivo, que supondrá mayores responsabilidades e ingresos. Recibirá buenas noticias relativas a un pariente que vive lejos. Alguna nubecilla en el seno familiar, pero el día terminará con los mejores auspicios.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En el plano profesional hará grandes progresos, e incluso temas pendientes se resolverán de forma imprevista, lo que contribuirá a mejorar su panorama económico. Buena comunicación con los amigos y excelente clima familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Causará una magnífica impresión en su ámbito profesional, ya que pondrá de manifiesto su experiencia de forma clara y contundente. Las relaciones con un amigo podrían llegar a extremos de tensión por cuestiones de dinero. Interésese más por actividades culturales.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su estado de ánimo será variable, con tendencia al pesimismo y la añoranza, pero mejorará a medida que avance el día. Buen ambiente afectivo y posibilidades muy acusadas de que reciba algún regalo de un familiar.