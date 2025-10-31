Todos quieren las gafas de Pedro Sánchez: el propio presidente desvela el misterio en redes

La presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en el Senado ha dejado distintos momentos que han creado revuelo en redes sociales.

Sin duda alguna, las gafas que llevaba el presidente han sido una de las protagonistas en su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo.

Críticas en las redes

“Hablemos de las cosas importantes del día: las gafas retro de Pedro Sánchez”; “Se está hablando mucho de las gafas de Pedro Sánchez, pero no de algo mucho más importante: el milagro del Senado. Después de 5 horas de comparecencia, Pedro Sánchez lee su última intervención de corrillo sin necesitar las gafas ni una vez. ¡Milagro! ¡Está curado!” o “Unas gafas Christian Dior… vaya socialismo señor Sánchez”, fueron algunas de las críticas que recibió el presidente del Gobierno en la plataforma X.

Gafa Vintage

Por consiguiente, a las ocho de la tarde de este jueves, Gafa Vintage, la tienda donde Pedro Sánchez compró las gafas, publicó en su cuenta de Instagram un vídeo aclarando la polémica que giraba alrededor del popular accesorio.

Asimismo, el propio presidente republicó el contenido de la tienda con el texto “Lo de las gafas”.

En el pie de la publicación, la empresa explica que “son unas Dior Monsieur vintage que le vendimos hace unos cinco años. El precio de la montura ronda los 250€ y, a juzgar por las imágenes, las gafas se mantienen como nuevas. Por eso todos los medios de comunicación se han creído que las estrena hoy [por este jueves]”.

Mientras, el vídeo muestra imágenes de las gafas, junto con titulares que se publicaron en los medios del país sobre la montura, el precio, la marca y el supuesto estreno de las lentes.

El PSOE y otros usuarios de X

Ante la agitación en redes, el PSOE también ha querido sumarse a las bromas del resto de usuarios y ha compartido un meme en su cuenta de X en el que aparece un perro con gafas y traje, pegado con el texto: “Más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe”.

“Última hora: el juez Peinado imputa a las gafas de Pedro Sánchez”, “Pedro Sánchez con gafas es Clark Kent” [actor que daba vida a Superman], “Estas Navidades ya puedes encontrar en todas las ‘juguetereisons’ el muñeco de Pedro Sánchez con su accesorio de gafas” o “Feijóo se quita las gafas para poder competir con la guapura de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez se las pone y aún está más guapo. Ánimo Alberto!!”, han seguido bromeando otros tuiteros.