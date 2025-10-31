Verdades y mentiras sobre el cometa 3i/Atlas: ¿simple roca, nave inteligente o fenómeno astronómico del año?

Este miércoles el cometa 3I/Atlas ha registrado su mayor acercamiento al sol, una aproximación que se conoce como perihelio, que le ha situado a unos 210 millones de kilómetros de distancia.

Este visitante no pertenece a nuestro sistema solar y, por tanto, los astrónomos lo han categorizado como “objeto interestelar, debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital”. Es decir, que su recorrido habitual no es dar vueltas alrededor del sol, tal y como ha aclarado la Nasa.

Esta visita inusual ha despertado un enorme interés científico, pero también una oleada de teorías que corren por internet. Mientras algunos aseguran que se trata de una simple roca que ha entrado a nuestro sistema solar, otros defienden que podría tratarse de una nave interestelar inteligente, creada por una civilización que no pertenece a nuestro planeta.

Entre los datos que aporta la ciencia y los titulares que se están publicando en los últimos días, la pregunta es: ¿qué está pasando en realidad con el cometa 3I/Atlas?

Se detectó hace casi cuatro meses

Recapitulando, el cometa 3I/Atlas fue detectado, de manera oficial, el 1 de julio de este mismo año por el telescopio Atlas del Centro de Planetas Menores en Chile.

Sin embargo, antiguas imágenes confirman que, en otros observatorios, ya se había detectado a mediados de junio.

En relación con su esencia, los investigadores han sabido que 3I/Atlas es un cometa porque, al acercarse al sol, su núcleo helado se ha convertido en gas. Este gas, arrastra polvo y forma una coma brillante y, en ocasiones, hasta una cola.

Imagen que muestra la observación del cometa 3I/ATLAS cuando fue descubierto el 1 de julio de 2025. El telescopio de sondeo ATLAS en Chile, fue el primero en informar que el cometa tenía su origen en el espacio interestelar. / ATLAS/Universidad de Hawái/NASA

Características de 3I/ATLAS

Su nombre viene dado por el sistema global de alerta de la Nasa para objetos que se acercan a la Tierra: Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (Atlas, por sus siglas en inglés).

Asimismo, el número tres proviene del hecho que es el tercer objeto interestelar conocido que se ha observado; sus antecesores son Oumuamua y 2I/Borisov.

Respecto a su itinerario, el cometa alcanzó ayer su punto más cercano al sol, a unos 210 millones de kilómetros y a unos 240 millones de kilómetros de la Tierra.

Sin riesgo

Por otro lado, su velocidad inicialmente era de 61 kilómetros por segundo y ha ido incrementando a medida que se acercaba al sol.

Con estos datos, la Nasa ha podido afirmar que no existe ningún riesgo de que 3I/Atlas impacte contra la Tierra. Es más, el cometa continuará su viaje por el espacio y nunca regresará.

Teorías en redes sociales

A partir de aquí, se desarrolla otra pregunta: si desde julio los astrónomos ya sabían que 3I/Atlas era un cometa interestelar sin riesgo para la Tierra, ¿por qué han seguido circulando teorías que van más allá de los datos reales?

Pues la realidad es que la expectación en redes ha ido aumentando en las últimas semanas, así como en medios de comunicación.

En consecuencia, el enorme interés público ha convertido una curiosidad científica en narrativas propias de la ciencia ficción, de la misma manera que ya pasó en 2017 con Oumuamua.

La teoría viral de Avi Loeb

Tanto para Oumuamua, como para 3I/Atlas la teoría se ha hecho viral por la influencia de Avi Loeb: un astrofísico de Harvard que, en ambos casos, ha sugerido que no debía descartarse un origen artificial, aunque hayan sido afirmaciones sin pruebas que lo respalden.

Al mismo tiempo, algunos medios afirmaron equivocadamente que la Nasa había activado un “protocolo de defensa planetaria”, aprovechando que esto sucedía “mientras la Nasa permanece paralizada por un apagón administrativo del Gobierno de Donald Trump”.

Por contra, plataformas de verificación de hechos (o 'fact-checking') como Verificat han confirmado que no se ha activado ningún “protocolo de defensa planetaria”, sino que se trata de “una campaña de observación de la Red Internacional de Alerta de Asteroides, que aprovecha el fenómeno para mejorar métodos de observación astronómica”.

Un valor para los científicos

En esta red de colaboración científica -promovida por la ONU- sí que participa la Nasa, pero nada tiene que ver con un posible movimiento de ponernos a salvo.

De hecho, esta campaña tan solo busca almacenar datos desconocidos sobre 3I/Atlas, como puede ser su composición química, su dinámica y comportamiento o, incluso, puede utilizarse para compararlo con cometas que sí son propios de nuestro sistema.

Aunque existan detalles por descubrir, varias instituciones como la Nasa, la ESA (la Agencia Estatal Europea) y otros observatorios terrestres internacionales seguirán trabajando para conocer mejor a 3I/Atlas y ampliar nuestros conocimientos sobre el universo y los objetos que lo visitan.

¿Qué puede pasar después?

En las próximas semanas, tal y como ya informó EL PERIÓDICO, el cometa alcanzará su perigeo, el punto más cercano a nuestro planeta. Así, el cometa podría volverse lo suficientemente brillante como para ser observado a simple vista, especialmente desde el hemisferio norte.

Los astrónomos predicen que su brillo podría rivalizar con el de las estrellas más luminosas del cielo, desarrollando una cola larga y vistosa.

Este fenómeno convierte al cometa en uno de los eventos astronómicos más esperados de la década, una oportunidad dorada tanto para astrónomos profesionales como para aficionados.

Por lo tanto, más allá de las conspiraciones, el 3I/Atlas y su paso cerca de la Tierra solo ha sido otro ejemplo de un único peligro: los bulos corren más rápido que los hechos.