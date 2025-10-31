Aerolíneas
La verdadera razón por la que las azafatas te saludan cuando subes a un avión: "No es solo cortesía"
Más allá de la sonrisa, les permite detectar pasajeros en mal estado y reconocer quiénes podrían ayudar ante una emergencia
Una azafata argentina de Emirates genera interés en TikTok al revelar su salario: "No pagamos alquiler, ni..."
Bárbara Bacilieri, azafata de vuelo: "Cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua... lo tratamos de esconder"
Mariona Carol Roc
Cuando subimos a bordo de un avión, lo primero que solemos encontrar son a las azafatas, que nos reciben con una sonrisa amable y un cordial “buenos días” o “bienvenidos a bordo”.
Sin embargo, lo que muchos pasajeros desconocen es que este gesto de cortesía tiene una función mucho más importante: forma parte de los protocolos de seguridad de la aeronave y del bienestar de todos los viajeros.
Evaluación rápida de pasajeros
Una azafata ha explicado recientemente en redes sociales el verdadero propósito detrás de este saludo inicial, y su vídeo se ha vuelto viral. Según cuenta, el gesto no solo es una muestra de educación, sino también una forma de evaluar de manera rápida el estado de los pasajeros.
"¿Sabías que una auxiliar de vuelo no te saluda al entrar al avión solamente por educación, sino también para asegurarse de que no has bebido demasiado o te sientes demasiado mal para volar?", comenta en su publicación.
Identificación de pasajeros clave en emergencias
Pero la función del saludo no se limita a evaluar la sobriedad o el estado de salud de los viajeros. La azafata añade que también permite a la tripulación identificar a aquellos pasajeros que podrían ser de ayuda en caso de una emergencia.
Esto resulta fundamental, ya que los tripulantes deben estar preparados para enfrentar desde complicaciones médicas hasta situaciones que requieran evacuar la aeronave con rapidez.
Más allá de la amabilidad
Este breve gesto, que muchos consideran un simple protocolo de cortesía, se convierte así en una herramienta clave para garantizar la seguridad y eficiencia a bordo.
La sonrisa de las azafatas cumple una doble función: dar la bienvenida y, al mismo tiempo, proteger a todos los que viajan en la aeronave.
- Nuria, la elegida por Dios
- Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del paro convocado por los sindicatos UGT y CC.OO y afectaciones al tráfico
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma el próximo lunes en un simulacro de emergencia
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Ainoa, 22 años, muestra su plan de ahorro en pareja para los próximos tres años: 'Meteremos cada uno 50 euros al mes, 5 euros cada dos semanas y tres euros cada semana
- Malas noticias para Xabi Alonso: Florentino está más cerca de Vinícius que del entrenador