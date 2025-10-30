El horóscopo de mañana, viernes 31 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 31 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Procure pasar el día fuera de casa, ya que corre el riesgo de recibir visitas molestas que, además de hacerle perder el tiempo, podrían causarle más de una complicación. En el plano afectivo no habrá motivos de queja sino de alegría.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No haga confidencias, ya que ser demasiado extrovertido podría conducirle a decir algo que debe reservarse. Buenas relaciones afectivas. Déjese llevar por su pareja y acepte sus sugerencias, pues le conducirán a hacer algo de lo que se alegrará.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Está a punto de tomar una importante decisión profesional. Una pequeña reunión en casa será un éxito, aunque haya alguien que no esté a la altura de las circunstancias. El clima familiar mejorará y el sentimental le brindará excelentes momentos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Aproveche su tiempo libre para dedicarse a sus aficiones y verá como recobra el optimismo. Las reuniones con amigos pueden resultar muy agradables y con excelente comunicación. La velada será apropiada para descansar a tope.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Buen día para actividades en grupo en las que conseguirá destacar. En los juegos de azar la suerte estará de su lado. Buenas relaciones amistosas. No descuide a su familia y dedíquele la atención que precisa.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure explicarse con claridad e ir derecho al grano, pues podría ser mal interpretado. No será buen momento para hacer vida social sino para actividades hogareñas. El acento del día estará puesto en su familia.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Mantenga los oídos bien abiertos y retenga una importante información profesional. Buen día para actividades sociales, donde pondrá de manifiesto lo más positivo de su personalidad. En el plano sentimental reinará el amor.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure no pelearse por cuestiones económicas y muéstrese persuasivo al dar una negativa. Su nivel de vida mejorará de forma considerable. No rechace una posible invitación, ya que puede ser muy importante para usted.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si dedica hoy algo de su tiempo a temas profesionales alcanzará resultados económicos que valdrán de veras la pena. Amistad y negocios combinarán hoy perfectamente. Sea complaciente con su pareja y extreme sus atenciones.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En asuntos económicos procure no dejarse influenciar por sentimientos de ningún tipo. No se aparte en nada de su forma de pensar y actúe de acuerdo con sus principios. En el plano sentimental quizás deba sincerarse con su pareja.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Riesgo de que se produzca una rupturadefinitiva con un amigo, que podría dejarle mal sabor de boca. Se sentirá atraído por el estudio, que logrará absorberle por completo. Lo mejor del día le vendrá a través de su pareja.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su vida social brillará con luz propia, aunque acaso le lleve un poco de cabeza. Ha llegado el momento de hacer caso omiso de un consejero que le ha fallado en varias ocasiones. Hoy conocerá a alguien que valdrá la pena.