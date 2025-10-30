Cuidado y bienestar
Un odontólogo, sobre el motivo por el que los dientes se ven amarillos incluso si se cepillan correctamente: "No es falta de higiene"
Un dentista de la Clínica DR Franco desveló el motivo a través de un vídeo de TikTok
Una de las primeras cosas que realiza todas las personas del mundo al despertarse es lavarse los dientes. Los expertos en odontología recomiendan repetir esta práctica después de cada comida y antes de acostarse, para mantener una boca sana y prevenir problemas dentales.
Lavarse los dientes es esencial para mantener una rutina de higiene bucal, ayudando a prevenir caries y enfermedades en las encías. Para realizar esta acción es necesario un cepillo de dientes, pasta dental, y, dependiendo de los casos, hilo dental o enjuague bucal.
Muchas personas se sorprenden al descubrir que, aunque lleven una buena rutina de higiene dental, cepillándose correctamente y con la frecuencia adecuada, sus dientes pueden verse amarillos, lo que puede generar incomodidad para muchos.
A pesar de que pueda sonar raro, los especialistas explican que no tiene nada que ver. Una de las últimas personas en pronunciarse ha sido un odontólogo de la Clínica DR Franco a través de un vídeo en TikTok.
El experto empezó el vídeo confirmando que puede ocurrir: "Muchas veces, aunque tengamos buena higiene y nos cepillemos bien, nuestros dientes se pueden ver amarillos".
El dentista reveló que la principal razón está "en la dentina", señalando que "es la capa interna del diente debajo del esmalte". Asimismo, el especialista aseguró que la dentina "tiene un color naturalmente más amarillento".
No obstante, el empleado de la Clínica DR Franco indicó que dependerá de cada persona, ya que "puede hacer que el esmalte se vea más o menos blanco".
Para tratar los problemas de dentina, se suelen utilizar principalmente blanqueamientos dentales profesionales.
