Xavi Abat, abogado experto, sobre si puedes reclinar o no tu asiento en los aviones: "Yo no hubiera reaccionado así..."

Un vídeo compartido por el abogado Xavi Abat en su cuenta de TikTok se ha vuelto viral tras mostrar una situación que muchos viajeros han vivido: un pasajero reclina su asiento y el de atrás reacciona con una patada al respaldo.

En las imágenes, se aprecia cómo el pasajero afectado mantiene la calma y llama a la tripulación para resolver el conflicto, mientras Abat comenta la escena y analiza la legalidad del gesto.

¿Qué dice la ley?

Según explica el abogado, reclinar el asiento del avión es completamente legal, siempre y cuando no sea durante el despegue o el aterrizaje. Estos son los únicos momentos en los que el respaldo debe mantenerse en posición vertical por razones de seguridad aérea.

Fuera de esas circunstancias, los pasajeros tienen derecho a reclinar su asiento, aunque Abat subraya que es recomendable hacerlo con respeto hacia los demás viajeros.

Un ejemplo de paciencia en pleno vuelo

Xavi Abat destaca la serenidad del pasajero que fue agredido: “Vaya paciencia que tiene este señor, yo no hubiera reaccionado así”, comenta el abogado.

El vídeo ha despertado un intenso debate entre los usuarios, que comparten sus propias experiencias y opiniones sobre el tema.

La pregunta que divide opiniones

Para cerrar su comentario, Abat invita a la reflexión: “¿Qué habrías hecho tú? ¿Te dejarías reclinar el asiento o no?”.

Miles de personas han respondido en los comentarios, reavivando el eterno dilema entre el derecho al confort y el respeto al espacio ajeno en los vuelos.

Entre estos comentarios encontramos variedad de opiniones, como la de @IBB, que comenta que "los asientos de clase económica no deberían ser reclinables. El espacio entre filas ya es bastante reducido, y resulta realmente incómodo cuando el pasajero de delante decide echar el respaldo hacia atrás. Las aerolíneas intentan meter al máximo número de personas posible en cada vuelo, y eso hace que el espacio para una persona adulta sea mínimo. Si alguien quiere viajar reclinado o con más comodidad, debería pagar por una clase superior, como business o primera. Además, al reclinar el asiento, apenas se puede utilizar la bandeja y, si eres una persona alta, no te entran bien las piernas".

Altura y peso

Otras, se quejan de la incomodidad que eso supone por su envergadura particular, como @Miki Villanueva, que alega: "Mido 1.91 y estoy un poco por encima de mi peso y ya bastante tengo con estar encajonado en los aviones para que encima vengan a reclinar el asiento".

Por último, también hay quien cree que todo es cuestión de educación, como @PauManel, que argumenta que "No haría falta tanto legal o ilegal si tuviésemos más civismo y respeto".