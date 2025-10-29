Dos mecánicos desvelan la marca de coches del momento: "Prácticamente no se rompen"

No es nada sencillo encontrar el coche ideal, a pesar de que hay muchos modelos disponibles en el mercado. Una de las principales dificultades que los ciudadanos se encuentran en el concesionario es que el vehículo cumpla con todas las necesidades.

Aunque al final todas las personas buscan un automóvil seguro, fiable y que en el fututo no tenga problemas en el motor o en cualquiera otra parte. Por este motivo, dos mecánicos han revelado en TikTok la marca de coches del momento.

Los expertos en coches empiezan diciendo que "se nos inunda el desguace con esta marca. Y es que no paran de entrar. Es raro el mes que no entre alguno". Se trata de la marca asiática MG, conocida por su pasado de origen inglés.

"Como bien sabéis, son coches chinos, con la calidad justa para echar días. A unos precios rompedores, muy baratos. Pero lamento deciros a los 'haters' de la marca que son coches que están dando muy buenos resultados", señalan.

Los mecánicos comentan que estos vehículos "prácticamente no se rompen", aunque muchos llegan a los talleres debido a accidentes o problemas derivados de la conducción. A pesar de su resistencia mecánica, los percances no están exentos de ocurrir.

En cuanto al costo de reparación, se señala que "es el mismo que el valor de venta del coche". Esto convierte cualquier arreglo en una decisión económica importante para los propietarios.

Otro factor que influye es la cantidad de MG en circulación. Cuantos más vehículos de este tipo hay en la carretera, mayor es la probabilidad de incidentes que requieran reparación.

Además, se han matriculado más de 100.000 unidades en los últimos cinco años, lo que explica por qué los talleres reciben tantos de estos coches, pese a su reputación de durabilidad.