El horóscopo de mañana, jueves 30 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 30 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La suerte le visitará a través de los amigos, aunque pese a ello deberá vigilar muy de cerca sus compromisos económicos. Buenas relaciones afectivas. Se sentirá un poco sobrepasado por los acontecimientos, pero el día acabará en tono excelente.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Ocupará gran parte de su tiempo madurandociertos cambios relacionados con su trabajo que le darán excelentes resultados. Un pariente político acaso se sienta presionado y ponga de manifiesto su contrariedad. En el amor habrá mucha comprensión y entendimiento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día le deparará buenos momentos, en los que logrará olvidar sus preocupaciones y divertirse. Quizás haya tensiones en el plano familiar, pero si huye de la tentación de echar leña al fuego se disiparán rápidamente. Por la noche tenga cuidado si conduce.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si hace una observación a alguien de su entorno cuide la forma de decirlo, o quizás le ofenda sin querer. Ciertas pequeñas cosas que no van bien podrán solucionarse con un poco de cuidado por su parte. Su pareja se mostrará un tanto irascible.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Haga esas llamadas personales que tiene pendientes. Las opiniones de un amigo serán muy acertadas y dignas de tenerse en cuenta. Marejadilla en sus relaciones familiares.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día propicio para revisar sus cuentas y poner al día su contabilidad. Hacer planes para consolidar su posición económica puede resultar ventajoso. No posponga obligaciones familiares.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy será un día inmejorable para usted. Su personalidad le hará ganar amigos. Si va de compras le satisfará lo que adquiera, pero procure no excederse. En el plano sentimental el amor estará a flor de piel.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Llegará al éxito profesional de la mano de su creatividad. Se sentirá atraído por inversiones de índole artística. Una relación amistosa se hará mucho más emocionante a causa de algo inesperado.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy conseguirá llegar al fondo de la cuestión con un familiar íntimo. Una reunión de amigos resultará extraordinariamente divertida. En el amor procure tomar la iniciativa. Cuide al máximo sus pertenencias personales.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En el trabajo, y a pesar de todos los obstáculos, conseguirá buenos logros. Recibirá buenas noticias de muy lejos. Día favorable para recuperar energías y disfrutar de la compañía familiar. No olvide que la afición a los buenos caldos y la buena mesa puede conducir a resultados poco deseables.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El razonamiento le dará hoy peores resultados que la intuición. Las horas matutinas serán especialmente productivas en su trabajo, pero más tarde acaso dude sobre pequeñas cosas. Buen día para cultivar la amistad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las charlas sobre temas profesionales resultarán muy provechosas. Gozará hoy de una habilidad especial, que le facilitará el percibir pequeños detalles, ayudándole a encajar todas las piezas del puzzle. Su pareja y usted conseguirán divertirse por la noche.