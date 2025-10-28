El horóscopo de mañana, miércoles 29 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 29 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tendrá que soportar grandes presiones en el plano laboral, pero las perspectivas le permitirán ver su futuro profesional con optimismo. Procure no acatarrarse y huya de escarceos sentimentales que solo le proporcionarían disgustos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá que vencer cierta resistencia de un socio o colaborador, pero contará con la suficiente habilidad para conseguirlo. Relaciones amistosas inestables. Su pareja y usted harán planes a futuro, pero traten de llevarlos a efecto y no dejen que se queden en agua de borrajas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su claridad de juicio será grande y sacará provecho de su facilidad de expresión. Procure, sin embargo, no dárselas de listo, especialmente con sus amigos. Buenas relaciones afectivas. No preste objetos que estime a otras personas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hará planes innovadores, referentes a su trabajo, que le ayudarán a escalar posiciones. No intente mezclar negocios y amistad, ya que hoy no combinarán bien. Conserve altas sus miras y siga en la brecha. Buen clima familiar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Aunque su trabajo se le haga un poco cuesta arriba al final se convencerá de que resultó más fácil de lo que pensaba. Habrá altibajos en sus relaciones amistosas, pero disfrutará de un excelente clima familiar. Unos celos inoportunos podrían enturbiar su vida sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá que armarse de paciencia en su trabajo y encajar con el mejor ánimo las demoras que se produzcan. No permita que le invada el desánimo y haga un esfuerzo para vencerlo. Amistad, familia y amor se anuncian inmejorables. Tenga mucha precaución si conduce.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Cuide la puntualidad y no llegue tarde a una cita de trabajo que puede ser importante. Día favorable para comprar efectos personales, donde pondrá de manifiesto su buen gusto. Por la noche la intimidad y el amor serán notas dominantes.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Sus ideas profesionales pueden ser muy positivas, pero necesitará mucha fuerza de voluntad para llevarlas a la práctica. Su originalidad e intuición pueden resultar excelentes aliadas en cuanto se proponga. En el plano afectivo procure ser más flexible.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Habrá más de un criterio referente al modo de acometer un proyecto profesional. Sea enérgico y convincente a la hora de exponer su punto de vista. Decídase a celebrar una pequeña reunión social, que puede resultar muy agradable. La velada será propicia al romanticismo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En el campo profesional puede surgir un contratiempo, del que logrará recuperarse si dedica a ello todos sus esfuerzos. Encontrará apoyo desinteresado en un amigo. Las relaciones familiares serán buenas. Sincérese con su pareja y deje que comparta sus inquietudes.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Gozará de energía y de un estado de ánimo excelente que le ayudarán a conseguir buenos resultados en su profesión. En el terreno familiar soplarán vientos inmejorables y habrá ternura y comprensión en su vida sentimental.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un golpe de suerte le permitirá progresos profesionales inesperados. Quizás deba atender un asunto personal, que no resultará fácil. Habrá buena armonía en su vida sentimental.