El cardiólogo Aurelio Rojas aclara si es mejor comer antes o después de entrenar

El experto en salud cardiovascular explica cómo una correcta alimentación antes y después de los entrenamientos es clave para una buena salud cardiovascular

Aurelio Rojas advierte de los peligros de no llevar una alimentación adecuada para hacer ejercicio

Helena Ros

Los deportistas dedican tiempo, energía y esfuerzo a decidir qué alimentos consumir antes o después de entrenar, con el objetivo de cuidar su cuerpo y su corazón. Por eso, muchos recurren a profesionales de la salud para seguir una dieta adecuada y optimizar su rendimiento.

"Lo que te voy a contar probablemente contradice todo lo que has escuchado", asegura el cardiólogo Aurelio Rojas.

¿Qué comer antes y después de entrenar para cuidar la salud del corazón?

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por divulgar acerca de la salud del corazón y hábitos saludables, ha compartido un video en el que explica qué alimentos son los más recomendables antes y después de realizar actividad física para optimizar el rendimiento y proteger el corazón.

El objetivo no es ingerir la mayor cantidad de comida posible, sino comer mejor y en el momento adecuado para cuidar la salud metabólica y cardiovascular.

Antes de entrenar, energía sin elevar la insulina

Rojas explica que no siempre es necesario comer antes de entrenarsolo en caso de que la sesión vaya a ser larga, intensa o se vaya a realizar en ayunas, ya que pueden aparecer síntomas de mareo o debilidad. "Lo importante es dar energía sin elevar demasiado la insulina", asegura. En el caso de necesitar comer antes de entrenar, es recomendable hacerlo entre 45 y 60 minutos antes de la sesión.

Entre las mejores opciones destaca:

  • Yogur o kéfir con semillas o fruta baja en azúcares (arándanos, manzana o frutos rojos).
  • Plátano con un puñado de nueces o almendras.
  • Pan integral o de centeno con aguacate o jamón.
  • Café o té verde, siempre que se tomen con moderación, ya que "aumentan el rendimiento y la oxidación de grasa", aunque no deben consumirse por la tarde para no afectar al descanso.

Después de entrenar, reparar

El especialista recomienda esperar entre 45 y 60 minutos después de realizar ejercicio para comer, ya que en ese tiempo el cuerpo libera FGF21, una hormona que activa la reparación celular, mejora la sensibilidad a la insulina y protege las mitocondrias y el corazón.

"Durante esa hora seguimos quemando grasa y activando los procesos de reparación. Comer justo al terminar puede cortar esos beneficios", explica Rojas.

Después de ese periodo, conviene reponer nutrientes según el tipo de entrenamiento.

De fuerza:

  • Tortilla o huevos con verduras y aguacate.
  • Yogur o kéfir con proteína natural y frutos rojos.
  • Arroz o boniato con pescado azul (como salmón, caballa o sardina).

Resistencia o cardio largo:

  • Avena o pan integral con plátano y semillas.
  • Ensalada con legumbres y aceite de oliva virgen extra.
  • Batido de frutas naturales con yogur o kéfir sin azúcar.

"Pequeños gestos cambian más tu salud de lo que te imaginas", concluye.

