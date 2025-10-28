Ibai Llanos lanza su calendario de adviento para este año: premios valorados en 100.000 euros

La Navidad parece lejana, pero en el competitivo mundo del marketing y los productos de consumo, la carrera por captar la atención del público comienza meses antes. En este escenario, el creador de contenido Ibai Llanos ha vuelto a demostrar por qué es una figura disruptiva en el panorama del entretenimiento digital, presentando la segunda edición de su ambicioso proyecto navideño: el calendario de adviento "Big Ibai". Lejos de ser una simple continuación, esta nueva versión es una declaración de intenciones, un producto rediseñado desde cero a partir de las críticas y sugerencias de su masiva comunidad y con un gancho irresistible: un sorteo con premios valorados en un total de 100.000 euros.

El lanzamiento, anunciado a través de un ingenioso vídeo promocional donde Ibai encarna a un Papá Noel moderno que lee las "cartas" de quejas de sus seguidores, marca un punto de inflexión. El año pasado, el producto fue un éxito de ventas, pero no estuvo exento de críticas. Este año, el streamer vasco ha tomado nota de cada una de ellas para transformar su calendario en una experiencia más accesible, emocionante y gratificante. El resultado es un producto que no solo busca endulzar la cuenta atrás para la Navidad, sino consolidarse como un fenómeno de masas que trasciende el nicho de los videojuegos y el streaming.

Escuchando a la comunidad: las claves de la renovación

El pilar fundamental de la nueva estrategia del "Big Ibai" es la escucha activa del feedback de los consumidores. La primera edición sirvió como un valioso aprendizaje, y el equipo de Ibai ha abordado de frente las dos críticas principales: el precio, considerado elevado por una parte de su audiencia (20 euros), y la frustración de encontrar figuras de chocolate repetidas. La respuesta ha sido contundente y directa.

En primer lugar, el precio se ha reducido notablemente en un 25%, pasando a costar 15 euros, un movimiento estratégico para hacerlo mucho más competitivo y accesible para un público más amplio. En segundo lugar, se ha garantizado que el interior de la caja contendrá 24 figuras de chocolate completamente distintas, eliminando así la decepción de las duplicidades y potenciando el factor coleccionable. Además, la calidad del producto en sí también ha mejorado, prometiendo un chocolate de mayor calidad y con relleno.

Otro aspecto logístico crucial ha sido la distribución. Consciente de que la disponibilidad fue un problema el año pasado, la nueva edición del "Big Ibai" se podrá encontrar en un abanico mucho más amplio de supermercados de primer nivel, incluyendo gigantes como Carrefour, Eroski, Alcampo y El Corte Inglés, además de diversas tiendas online asociadas. Esta expansión garantiza que el producto llegue a un número mucho mayor de hogares en toda España.

Más allá del chocolate: un viaje por la carrera de Ibai

Uno de los grandes atractivos del calendario, especialmente para los seguidores más fieles, es el diseño de sus chocolatinas. No son figuras genéricas, sino pequeñas piezas que rinden homenaje a la impresionante trayectoria profesional de Ibai Llanos. Cada una de las 24 figuras es una referencia a momentos icónicos de su carrera, convirtiendo el acto diario de abrir una ventana en un viaje nostálgico.

Estas figuras representan desde sus humildes inicios como comentarista de League of Legends, pasando por momentos virales que marcaron un antes y un después en la plataforma Twitch, hasta sus proyectos más recientes y ambiciosos. Los fans podrán encontrar guiños a eventos masivos como "La Velada del Año", las históricas retransmisiones de las Campanadas junto a Ramón García, o su papel como presidente de Porcinos FC en la Kings League. Este enfoque convierte al calendario en un objeto de coleccionista, un pequeño museo comestible que celebra la cultura de internet y la conexión única que Ibai ha forjado con su audiencia.

El gran sorteo: un botín de 100.000 euros en juego

Si las mejoras en el producto y su diseño ya son atractivas, el verdadero golpe de efecto es el sorteo asociado. Este año, el valor total de los premios se ha duplicado, alcanzando la asombrosa cifra de 100.000 euros. Este incentivo transforma la compra del calendario de un simple capricho navideño a una inversión con el potencial de obtener una recompensa extraordinaria.

Entre los premios más destacados que se sortearán entre los compradores se encuentra un vehículo valorado en más de 30.000 euros, un premio que por sí solo ya justifica la expectación generada. Pero la oferta no se detiene ahí. También se incluyen experiencias vitales únicas, como un safari para dos personas a un destino exótico o una emocionante ruta en quad por el desierto. La magnitud de estos premios sitúa al "Big Ibai" en una liga completamente diferente a la de cualquier otro calendario de adviento del mercado, convirtiéndolo en un verdadero acontecimiento social y mediático que, sin duda, volverá a agotar existencias.