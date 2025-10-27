El horóscopo de mañana, martes 28 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 28 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No permita que nadie le haga perder el tiempo, ya que lo necesitará para poder llevar a cabo su tarea profesional. Mezclar amistad y negocios puede resultar explosivo. Su vida social le absorberá más de lo conveniente.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Llegará a sus manos cierta información que le ayudará en un asunto profesional. Una charla con un socio puede resultar muy positiva y aclaratoria. Relaciones afectivas gratas. La noche será propicia a la tranquilidad y el sosiego.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Será muy objetivo a la hora de tomar decisiones, lo que le ayudará a decantarse por la más conveniente. No desestime la opinión de su pareja en un tema que les concierne a los dos. Tenga presente que “más ven cuatro ojos que dos”.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Se sentirá satisfecho con sus resultados profesionales, aunque le requerirán gran esfuerzo. No acepte el primer presupuesto que reciba y solicite otros antes de decidirse. En el terreno sentimental hoy habrá buenas noticias.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure establecer un orden de prioridades en su trabajo si no quiere verse desbordado. Los temas familiares requerirán hoy atención preferente. Habrá opiniones encontradas en el plano familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Ser demasiado condescendiente quizás fuera un handicap que le impediría aprovechar una oportunidad que, sin duda, se le presentará en el campo profesional. Dé prioridad a sus asuntos y posponga los ajenos. Su vida social resultará muy satisfactoria si la comparte con su pareja.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque tienda a sentirse preocupado por sus asuntos profesionales no hay motivo para ello, pues se encuentra en el buen camino y los resultados no se harán esperar. Acepte una invitación de un amigo y deje de ver problemas donde no los hay.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque reinará la armonía en su entorno laboral le será difícil llevar a cabo su cometido y no conseguirá cumplir sus objetivos. Sin embargo, el día será excelente para actividades sociales, donde podrá poner de manifiesto su facilidad de expresión. Su pareja no estará de acuerdo con usted.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Quizás haya un enfrentamiento serio con un socio por motivos económicos. No pretenda imponer su opinión ni acepte porque si la suya. El término medio podría ser la solución. La noche será más propicia al descanso que a la diversión.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No será buen día para negociaciones, ya que le resultará muy difícil concretar acuerdos. Su energía creativa estará en un buen momento, aprovéchela.. Un compromiso social traerá complicaciones que solucionará sin problemas..

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el terreno profesional logrará sobrepasar con creces sus objetivos, lo que repercutirá de forma muy favorable en su economía. Habrá buenas noticias en el plano familiar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Se sentirá más atraído por el trabajo que por las diversiones, pero le compensará. Normalidad en el terreno afectivo. Una salida inesperada resultará muy gratificante.