Protein Low Sugar, la nueva barrita de proteínas con bajos niveles de azúcar

En los últimos años, la preocupación por llevar un estilo de vida saludable se ha convertido en una prioridad. Una gran parte de los consumidores ha modificado sus hábitos de consumo para mejorar su bienestar, reduciendo especialmente el consumo de azúcares añadidos. En España, el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) lleva advirtiendo desde hace años de los riesgos asociados a una ingesta excesiva de azúcar, vinculada a un aumento de la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. La población busca cada vez alternativas más saludables y presta especial atención al etiquetado de los productos. En este contexto, los productos ricos en proteínas y con bajo contenido en azúcar se han convertido en una opción habitual tanto para deportistas como para quienes desean mantener una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor.

El mensaje de que un exceso de azúcar conlleva riesgos para la salud ha ido calando poco a poco modificando ciertos hábitos de consumo, pero no solo entre los deportistas y habituales de gimnasio. “El consumo en exceso de azúcar puede causar obesidad o diabetes y, además, provoca picos de glucosa que afectan negativamente al día a día. Por suerte, cada vez un mayor número de personas son conscientes de que es necesario limitar su ingesta”, revela Climent Raventós, director de Marketing de Nutrisport.

En este contexto, la marca de nutrición y suplementos deportivos Nutrisport, queriendo ayudar a todos aquellos que se cuidan al máximo, ha presentado su nueva barrita Low Sugar, que para distinguirse de la Protein Bar normal (que viene en packaging rojo) es de color azul.

Nueva Protein Low Sugar

La barrita Protein Low Sugar es una barrita con un alto contenido en proteína -entre 21g y 22g, - y muy poco azúcar (entre 1,3 y 2,3 gramos según el sabor) de los 60 gramos totales que pesa en su conjunto. Esta proporción la coloca entre una de las mejores opciones del mercado, a lo que se suma su excelente sabor, que la diferencia del resto de competidores. La nueva barrita está disponible en los sabores de los que ya disfrutaba la anterior versión: Brownie, Coco, Plátano&Mango, ChocoGalleta y Cookies&Cream e incorpora un nuevo sabor: Choco Nuts. Raventós añade que “nos encontramos ante un escenario en el que los productos con bajo contenido en azúcar son clave para todos los públicos, sobre todo entre aquellos que buscan mejorar sus hábitos entre horas, cuidar su masa muscular y envejecer de una forma más saludable”.

LowSugar Choconuts Nutrisport / Nutrisport

Este nuevo producto puede adquirirse por 2,49 euros en gimnasios, máquinas de vending, farmacias, tiendas deportivas y en algunos establecimientos de alimentación. Además, a través de la página web nutrisport.es se puede adquirir en packs de 16 barritas.

Además, Nutrisport ofrece su sello de calidad en el resto de ingredientes que componen la barrita de proteínas, con la garantía de que su proceso de fabricación se ha llevado a cabo en España.