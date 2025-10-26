Coches
Irati Etxandi, mecánica: "Es un trabajo muy sacrificado, pero muy enriquecedor"
La experta en motor desvela los aspectos positivos de la profesión, pero también los negativos
Juan José, mecánico: "Así debes preparar las escobillas del limpiaparabrisas para el invierno"
Ricardo Castelló
Los niños siempre sueñan con dedicarse a aquello que más les gusta, y una de las profesiones que genera mucho interés, aunque no lo parezca, es la mecánica. Normalmente, esta vocación nace desde dentro, ya que puede existir una pasión por los vehículos, pero también por el deseo de aprender a resolver problemas.
Gracias a las redes sociales, Irati Etxandi ha podido explicar en un vídeo de TikTok cómo ha cumplido su sueño de convertirse en mecánica. La joven empieza diciendo que "mis inicios fueron en el taller familiar", y, desde entonces, no ha parado de trabajar en la mecánica, aunque también es electricista de coches.
La intención que tiene al publicar el vídeo es para explicar todas las cosas positivas que tiene trabajar en la mecánica. Lo primero que destaca es que "te ayuda a afrontar los problemas o imprevistos de una manera buena", ya que cada día "aprendes cosas nuevas".
Sin embargo, expone que es "como todos los trabajos", pues "hay partes positivas y partes no tan positivas". Una de las mejores sensaciones que tiene es que disfrutar trabajando en el taller y cuando las cosas salen bien aún más.
La otra cara de la moneda es cuando no salen las cosas bien o simplemente encargos que "tienes que invertirles mucho tiempo", y es más pesado a nivel mental.
Sobre si la mecánica es una buena salida profesional, Extandi no duda en afirmar que sí, especialmente para aquellos jóvenes que todavía no saben qué estudiar. "Es un trabajo muy sacrificado, pero personalmente muy enriquecedor", señala en TikTok.
Por último, la mecánica comparte que "si volviera atrás en el tiempo, no dudaría en volver a escoger esta profesión".
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- El regreso de los Pecos: 'No paraban de gritar, y a nosotros lo que nos gustaba era que nos escucharan
- José Elías sobre el gran desafío del mercado laboral español: '¿Cerramos la empresa porque se va a jubilar la mujer?
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Lamine Yamal comprará la mansión de Gerard Piqué y Shakira de Esplugues, valorada en 14 millones de euros
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”