El horóscopo de mañana, lunes 27 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 27 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Excelente comunicación y claridad de ideas serán las notas más destacadas en el plano profesional. No será buen día para hacer préstamos. Gratos momentos en sus relaciones amistosas. La noche será propicia a la intimidad y al amor.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Puede que surjan desacuerdos con un asesor. Cerciórese bien porque podría ser usted el equivocado. Relaciones afectivas gratas. Su vida sentimental será muy satisfactoria, reinando la sinceridad y el buen entendimiento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En lo profesional se cerrarán unas puertas, pero se le abrirán muchas más, lo que ampliará sensiblemente sus perspectivas. No deseche una posibilidad de inversión, aunque considere que no llega en momento oportuno. En el plano afectivo obtendrá más de una compensación.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El ritmo de trabajo será agotador y necesitará un gran esfuerzo de su parte. Surgirá un problema serio con un amigo por cuestiones de dinero. Le saldrá al paso una buena oportunidad de viajar. Procure aprovecharla.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Las reuniones de trabajo serán cordiales y con buenos resultados. Recibirá gran ayuda, de forma indirecta, de un conocido. Posibilidad de asistir a una fiesta en la que puede pasarlo bien.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Posiblemente haya de tomar una decisión en materia laboral, que no le resultará fácil. No actúe por impulso y asegúrese antes. Lo mejor del día le vendrá a través de la amistad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Alguien entre bastidores trabaja a favor de usted, lo que puede dar origen a un afianzamiento en su posición. Sea realista a la hora de tomar decisiones. En el terreno familiar acaso deba prestar más atención a un niño.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un proyecto profesional se desarrollará de forma muy positiva. Su confianza en usted mismo aumenta, lo que le permitirá actuar de modo más efectivo. En el plano familiar habrá acuerdos y buena voluntad. Su vida social le decepcionará.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Los resultados económicos superarán sus previsiones. Buen momento para hacer inversiones si no son demasiado arriesgadas. Un amigo acaso le ponga en una situación difícil. En el plano familiar todo marchará a plena satisfacción.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hará gala de una gran intuición, que resultará una excelente aliada en sus negocios. Le surgirán dudas respecto a la sinceridad de un amigo. La velada se presenta con inmejorables augurios.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Ocurrirá algo en el trabajo que resultará muy favorable para su trayectoria profesional. Buen día para compras, en el que puede encontrar algo que necesita para su hogar. Una reunión social será muy positiva en todos los sentidos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No pensará con claridad en un tema profesional. Procure no tomar ninguna decisión sin consultar antes con alguien de su total confianza. Día abierto al romanticismo y al entendimiento con su pareja.