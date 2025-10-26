Engaña a todos fingiendo un embarazo y 'da a luz' a una muñeca: el caso real que se ha hecho viral en redes

Dicen que “los niños vienen con un pan debajo del brazo”; vaya, que son sinónimo de alegría, fortuna y amor para aquellos que esperan su llegada. Una llegada que se hace eterna para los padres, pero también para esos familiares y amigos que desean poder disfrutar de una nueva personita en su entorno más cercano.

Pues hace unos días, la comunidad de internautas se ha hecho eco de la historia de Kira Cousins, una joven escocesa de 22 años que fingió frente a su familia estar embarazada, siguiendo todos los pasos que ahora están de moda entre las madres que utilizan redes sociales.

Contenido para redes

En primer lugar, Kira publicó una imagen de un test de embarazo positivo, juntamente con ropa de bebé y añadió el comentario: “Nuestro propio pequeño milagro. Todos estamos deseando conocerte”.

Durante el transcurso de su embarazo, la joven publicaba fotografías de su evolución, vídeos donde supuestamente el bebé se movía dentro de su barriga y ecografías de las visitas al médico para comprobar que todo se desarrollaba según lo previsto.

Pudo sostener la mentira en el tiempo gracias a una barriga prostética, una prótesis de silicona que se utiliza para disfrazarse y simular embarazos en películas y actuaciones.

Bienvenida, Bonnie-Leigh

Una vez fueron avanzando las semanas, Kira decidió celebrar un ‘baby shower’. Sí, aquellas fiestas que aparecen de vez en cuando en nuestro Instagram, que sirven para revelar el sexo del bebé delante de los más allegados. En este tipo de fiestas, los invitados obsequian a los padres con una gran cantidad de regalos para la criatura que está por llegar. Así que, por descontado, la joven recibió muchos regalos bastante caros y personalizados para su futura hija.

El 10 de octubre, llegó el gran día... ¡La bebé iba a nacer!. Por eso, la madre se desplazó hasta un supuesto hospital, aunque, con tal de no ser descubierta, lo hizo sola.

En su cuenta de Facebook (@XCousins XKira Louise), la madre anunció la llegada de su hija con una publicación que decía: “Señorita Bonnie-Leigh Joyce. Nacida el 10/10/2025. 2:46 a.m. 2,3 kilogramos”, junto con una fotografía de la niña en un cochecito.

Cómo la 'abuela' descubrió la mentira

Aun así, como era de esperar, la verdad terminó por salir a la luz. Fue después de las sospechas que la trama despertó entre algunos miembros de la familia, sobre todo a raíz de que la madre no dejara que nadie la tocase, justificando que la bebé había sido diagnosticada con una salud muy frágil y debía protegerla.

Además, en redes sociales afirmó que la niña padecía un defecto cardíaco congénito que se solucionaría con “una primera operación a corazón abierto”. También explicó que muchos especialistas estaban visitando a su hija: “Estamos recibiendo la mejor atención para nuestra hija”. Con todo, la operación no llegó a producirse porque, según punlicó Kira, la bebé había fallecido.

Desconcertada por aquella sucesión de hechos, la madre de Kira se propuso descubrir qué ocurría con su nieta y, para su sorpresa, encontró una muñeca 'reborn' –un bebé de silicona que imita los rasgos de un bebé de verdad– escondida en el armario. Era su supuesta nieta fallecida.

Venganza viral

Frente al embarazo viral que había vividovla joven, su familia optó por hacer también viral la realidad de lo que había ocurrido. Por este motivo, compartieron vídeos del ‘baby shower’, las publicaciones de su embarazo, imágenes de la supuesta bebé y recordaron la publicación donde Kira explicaba el problema de salud de su hija, con el objetivo de que todo internet viera la verdad de lo ocurrido.

Después de unos días, la joven ha querido hablar y reconocer que se trataba de un embarazo falso. A través de sus redes sociales, ha pedido disculpas a sus familiares y amigos, e incluso ha reconocido que el padre no sabía la verdad.

En las redes ya hay un debate abierto sobre cómo la familia no se dio cuenta de que era una muñeca, pero la joven ha aclarado que esta podía moverse y tenía expresiones faciales similares a las de un humano.