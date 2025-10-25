Sebastián La Rosa, experto en longevidad, sobre la melatonina: "Desconocemos los increíbles beneficios que tiene más allá del sueño"

Salud
Cloe Bellido
La melatonina es una hormona natural secretada por la glándula pineal del cerebro que regula el ciclo sueño-vigilia del sueño. Una hormona que empieza a producirse cuando empieza el atardecer para preparar el cuerpo para dormir. Los suplementos de melatonina son una opción a la que muchos recorren para hacer frente al insomnio, aunque tienen otros beneficios desconocidos.
Esto mismo explica Sebastián La Rosa, especialista en longevidad con casi un millón de seguidores en Instagram. "Todos sabemos que la melatonina sirve para dormir pero desconocemos los increríbles beneficios que tiene para otras cosas", asegura.
Un gran antioxidante
"No se ocupa solo de mandarte a dormir y hacerte sentir cansado para que puedas conciliar el sueño, la melatonina es a su vez uno de los antioxidantes más fuertes que tiene nuestro cuerpo y es un protector de nuestras mitrocondrias, nuestras fábricas de energía", explica La Rosa.
Así, el médico sostiene que "sostener niveles adecuados de melatonina puede traducirse en mejor rendimiento y recuperación". "También mostró mucha efectividad en reducir el riesgo de problemas cardiovasculares", añade. Tener bajos niveles de melatonina, asegura, es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión, lo que se asocia a más inflamación y mayor riesgo cardiovascular.
A partir de 2 mg de melatonina, son medicamentos de liberación retardada; exigen prescripción -aunque no están sufragados por el Sistema Nacional de Salud (SNS)-, y están indicados para niños con trastorno del espectro autista (TEA) o de déficit atencional e hiperactividad (TDAH) y para mayores de 55 años con una disminución de la secreción endógena.
La melatonina de liberación rápida podría considerarse para adelantar la fase de inicio del sueño en quienes la tienen retrasada, paliar el "jet lag" o los turnos laborales. Pero, en cualquier caso, debería hacerse bajo control médico porque a lo que a uno puede irle bien, a otro puede que no tanto.
