El horóscopo de mañana, domingo 26 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 26 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

De forma incomprensible el trabajo se complicará más de lo conveniente, pero logrará sacarlo a flote. En el plano amistoso sepa decir “no” a una petición poco razonable. Nubes y claros en su vida familiar y algún ligero disgusto en la sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Surgirán muchos asuntos confusos en materia de trabajo que precisarán aclaración si desea que progresen, por lo que habrá un paréntesis antes de que alcance sus objetivos. En el plano afectivo todo resultará satisfactorio.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En su trabajo es posible que pueda ofender a alguien sin intención. Procure ser cuidadoso en sus relaciones con los demás, y sea muy claro al exponer sus ideas. La noche se anuncia favorable y llena de buenos augurios.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El tiempo extra que dedique a un proyecto profesional le compensará con creces. Mal día para inversiones. Posponga, pues, cualquier decisión para un momento más favorable. En el plano familiar reinará la incomprensión.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Mantenga los ojos bien abiertos y no permita que le den gato por liebre. Pecar de desconfiado en temas económicos le favorecerá. Buenas relaciones amistosas. En el plano sentimental habrá afinidad de intereses.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No deje que nada interfiera en sus asuntos profesionales y redoble su atención en todo cuanto haga. Quizás surja un desacuerdo con un familiar, pero no tendrá trascendencia. Los mejores momentos del día los pasará con sus amigos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Sepa discernir entre aquellos con los que puede contar y aquellos otros que no merecen su confianza. Los temas legales serán asuntos prioritarios en su trabajo. Vigile sus gastos. En el ambiente familiar es posible que surjan tensiones.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En su entorno laboral alguien adoptará una actitud poco constructiva, que logrará exasperarle. En el terreno amistoso huya de sentimentalismos inútiles que no le conducirán a ninguna parte. Noche propicia para disfrutar de las comodidades de su hogar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La armonía en el trabajo será buena, con mucha comunicación y entendimiento. Encontrará satisfacción en pequeñas cosas que antes le pasaban desapercibidas. Su vida social irá intensificándose.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Será capaz de acabar, a plena satisfacción, un proyecto profesional en el que trabaja hace tiempo. Muéstrese comedido a la hora de gastar su dinero y trate de eludir compromisos. En el plano sentimental sea realista y baje de las nubes.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Le será difícil concentrarse en su trabajo, pero deberá esforzarse, ya que hay detalles importantes que no debe pasar por alto. Las relaciones con amigos resultarán cordiales y gratificantes. Día favorable para la vida familiar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En el trabajo necesitará tacto y diplomacia para conseguir los acuerdos que pretende. No deje que nadie, en nombre de la amistad, se aproveche de sus ideas. En el terreno sentimental trate de ser persuasivo y no ceda más allá de límites razonables.