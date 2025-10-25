Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita obligada

El parque infantil de Girona que alucinará a tus hijos: con rocódromo y pista de baloncesto

Estos son los 5 mejores restaurantes de Girona según TripAdvisor

Playas para perros en Catalunya | Mapa

Archivo - Un niño con un patinete pasea por un parque

Archivo - Un niño con un patinete pasea por un parque / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Neus Castellet

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La convivencia con los niños no siempre es sencilla. Sobre todo, si aún siguen de vacaciones y no quieren volver al cole. Además, con el fin del verano los más pequeños llegan cansados de repetir las mismas actividades y los padres tienen que buscar de forma incansable nuevas ocupaciones para hacer con ellos y que estén contentos y felices.

En la misma Girona ciudad existe un parque ideal para familias donde los más pequeños lo pasarán en grande y los progenitores también podrán pasar un buen rato.

"Fantástico para ir con niños"

"Fantástico para ir con niños": así definen las reseñas el Parc del Domeny, ubicado a unos tres kilómetros del centro de la ciudad y cercano al río Ter. Este emplazamiento único lo convierte no solo en un lugar ideal para los niños, sino también en un sitio perfecto para que los adultos practiquen algún deporte, como puede ser el 'running' o el ciclismo. Dispone de una zona boscosa donde incluso se pueden realizar paseos con encanto.

Algunos de los turistas que lo han visitado lo definen como "asombroso" y "muy adecuado para familias". Los más pequeños alucinarán con la zona que se inauguró en el año 2012. Hay un parque con tirolina y los juegos infantiles se pueden encontrar a lo largo de todo el lugar, ya que también existen equipamientos municipales como 'skatepark', un circuito de rocódromo, pista de baloncesto y elementos de gimnasia, por lo que hasta los más mayores podrán disfrutar de las instalaciones. Algunos de los turistas que lo han visitado lo definen como "asombroso" y "muy adecuado para familias".

Aparcamiento y zona de pícnic

Algo muy importante para poder pasar el día en el Parc del Domeny es que tiene también zonas de pícnic, así que se puede ir con toda la familia a pasar un buen día rodeados de naturaleza, buen ambiente y con los niños plenamente felices.

Sin duda, un lugar más en Girona al que acudir y que es de fácil acceso, ya que a poco más de un kilómetro hay un aparcamiento gratuito y dispone de una zona donde se pueden aparcar caravanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  2. Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
  3. Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
  4. Bajar las pensiones a toda costa
  5. El primero de los 10 trenes lanzadera de Ferrocarrils de la Generalitat al aeropuerto de El Prat comienza las pruebas
  6. Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
  7. Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
  8. El regreso de los Pecos: 'No paraban de gritar, y a nosotros lo que nos gustaba era que nos escucharan

El parque infantil de Girona que alucinará a tus hijos: con rocódromo y pista de baloncesto

El parque infantil de Girona que alucinará a tus hijos: con rocódromo y pista de baloncesto

Bea Archidone se rompe con el doloroso relato de Eugenia Osborne sobre la muerte de su madre

Bea Archidone se rompe con el doloroso relato de Eugenia Osborne sobre la muerte de su madre

Al rescate del Diablo negro, el olvidado padre de Dumas que se enfrentó a Napoleón

Al rescate del Diablo negro, el olvidado padre de Dumas que se enfrentó a Napoleón

Trump recupera la política del "gran garrote" y la doctrina Monroe con Latinoamérica

Trump recupera la política del "gran garrote" y la doctrina Monroe con Latinoamérica

Peugeot ofrece una gama de vehículos comerciales capaces de cubrir cada necesidad profesional y de ocio

Peugeot ofrece una gama de vehículos comerciales capaces de cubrir cada necesidad profesional y de ocio

El 'bullying' se enquista por las dificultades para identificarlo y la nula intervención inmediata

El 'bullying' se enquista por las dificultades para identificarlo y la nula intervención inmediata

¿Dónde están ellos en las tareas domésticas?

¿Dónde están ellos en las tareas domésticas?

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 25 de octubre de 2025

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 25 de octubre de 2025