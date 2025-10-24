Estafa online
Engañaron a miles de usuarios: descubierta una red de 'spam' masivo oculta en 131 extensiones para WhatsApp Web
Más de 20.000 usuarios afectados por una operación de spam automatizado que se camuflaba como herramientas de productividad
La IA está en Whatsapp: estas son sus nuevas funciones
¿En qué consiste la estafa de Whatsapp Gold? Todo lo que debes saber
Mariona Carol Roc
Una investigación de la firma de ciberseguridad Socket ha revelado una campaña masiva de spam que utilizó 131 extensiones fraudulentas de Google Chrome para automatizar envíos de mensajes en WhatsApp Web, afectando a más de 20.000 usuarios en todo el mundo. La operación habría estado activa durante al menos nueve meses antes de ser desmantelada.
Extensiones disfrazadas de herramientas legales
Según el informe, las extensiones se presentaban como soluciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM) o gestión de contactos para WhatsApp, prometiendo mejorar las ventas y la productividad. Bajo nombres como YouSeller, Botflow o ZapVende, ocultaban su verdadera función: inyectar código directamente en WhatsApp Web para enviar mensajes masivos sin consentimiento del usuario y evadir los sistemas antispam de la plataforma.
Un modelo de negocio lucrativo
Socket detalla que todas las extensiones compartían el mismo código base y procedían de la empresa brasileña DBX Tecnologia, que ofrecía un programa de reventa bajo marca blanca. Los afiliados pagaban alrededor de 2.000 euros por adelantado para personalizar la extensión con su propio nombre y logo, con la promesa de obtener ingresos mensuales de entre 5.000 y 15.000 euros.
“El objetivo es mantener campañas masivas en funcionamiento mientras se eluden los sistemas antispam”, explicó el investigador de seguridad Kirill Boychenko, de Socket.
Cómo funcionaba el fraude
Las extensiones se integraban con los scripts legítimos de WhatsApp Web, utilizando funciones internas para automatizar el envío de mensajes. Los usuarios podían configurar intervalos, pausas y tamaños de lote para evitar bloqueos. Incluso, DBX Tecnologia habría publicado tutoriales en YouTube explicando cómo ajustar estos parámetros para esquivar la detección por parte de WhatsApp.
Riesgos para la privacidad
Aunque no se trata de malware en sentido estricto, las extensiones representaban un riesgo grave para la privacidad. Al inyectar código en WhatsApp Web, podían leer mensajes, controlar acciones del usuario e incluso acceder a conversaciones privadas y datos personales.
Qué deben hacer los usuarios
Google ya ha eliminado las extensiones de la Chrome Web Store, pero los expertos advierten que podrían seguir activas en los navegadores de muchos usuarios. Socket recomienda:
- Revisar las extensiones instaladas en chrome://extensions.
- Eliminar cualquier herramienta sospechosa, especialmente las relacionadas con WhatsApp.
- Desconfiar de extensiones que pidan permisos excesivos o prometan “potenciar” servicios populares.
Estar en la tienda no garantiza seguridad
Socket recuerda que la presencia de una aplicación o extensión en la Chrome Web Store o en cualquier otra tienda no garantiza su fiabilidad. Los expertos aconsejan revisar periódicamente las extensiones instaladas y mantener siempre una actitud crítica ante las herramientas que interactúan con servicios de mensajería.
- El patrimonio de Juan del Val: empresas, un chalé de lujo y un gran éxito literario
- Bajar las pensiones a toda costa
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco
- Andy Morales recibe el galardón a la trayectoria en los Premios Latino tras el final de Andy y Lucas y pone fecha a su debut en solitario