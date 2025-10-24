El horóscopo de mañana, sábado 25 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 25 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tendrá que tomar la delantera en un tema profesional, esforzándose en conseguir la cooperación que necesita. Quizás deba rectificar su actitud frente a un amigo. En el plano sentimental habrá compenetración y buen entendimiento.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Los consejos de un familiar pueden darle una nueva perspectiva en un tema profesional. Procure no hacer comentarios sobre un amigo ya que podrían tener trascendencia. Mezclar negocios y diversión no será hoy conveniente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Las interrupciones pueden demorar su trabajo y hacerle perder la paciencia. En el plano económico debería fijarse un plan de ahorro y seguirlo a rajatabla. Normalidad en sus relaciones afectivas. Su vida social será rica en compensaciones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Procure llevar bien planificadas sus citas de trabajo y no haga esperar a nadie. Las confidencias de un amigo pueden desasosegarle. Un tema económico sembrará la discordia con un familiar. En el amor habrá mucho que compartir.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No se fíe de promesas en temas profesionales y espere a que se hagan realidad. Si no se concede algún tiempo para usted mismo cegará la válvula de escape que necesita. Su vida privada le brindará muchas satisfacciones.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Pueden surgir gastos extra relacionados con un viaje o con temas legales. Un amigo se mostrará muy crítico refiriéndose a alguien que le interesa. En el plano sentimental, a poco que ponga de su parte, habrá reconciliación.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La marcha de sus asuntos profesionales acaso sea más lenta de lo que desea. Si va de compras corre el riesgo de equivocarse. En el plano sentimental su actitud podría pasar de una excesiva confianza a una sospecha injustificada.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En temas profesionales saldrá ganando si se muestra más flexible. Pueden surgir problemas entre un amigo y un familiar, que deberá tratar de suavizar. En el plano sentimental habrá una de cal y otra de arena.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Domine sus tendencias escapistas y esfuércese por cumplir con su cometido. Verá desde otra perspectiva más favorable un problema familiar. Trate de acercarse a un amigo del que se halla distanciado.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Si no ve clara la solución de un problema relacionado con su profesión será preferible que haga un alto en el camino y trate de distraerse. Luego lo contemplará todo con más nitidez. En el seno familiar le aguardan momentos muy felices.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No será objetivo al sopesar ventajas e inconvenientes de una propuesta comercial. Tampoco será el día más conveniente para ir de compras. Buen ambiente familiar y excelente entendimiento con su pareja.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Recibirá valiosa información relativa a una inversión. A pesar de todo no será buen momento para tomar decisiones a este respecto. En el terreno sentimental habrá tensiones debidas a diferencias de criterio sobre algo que atañe a los dos. Trate de suavizarlas.