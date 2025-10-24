Ni Madrid ni Barcelona: la única ciudad española que Lonely Planet incluye entre los mejores destinos para 2026

Lonely Planet es una de las editoriales viajeras más relevantes del mundo. Cada año elaboran una lista con los destinos y experiencias que vale la pena descubrir el año que viene. La editorial acaba de presentar su esperado Best in Travel 2026 en su 16ª edición.

El equipo global de expertos y colaboradores de Lonely Planet ha destacado a Cádiz por su cultura vibrante, su historia milenaria y su estilo de vida relajado, convirtiéndola en una de las paradas imprescindibles para los viajeros del 2026. Según la publicación, la capital gaditana ofrece una combinación inigualable de tradición, gastronomía y alegría que la hacen única en el mapa europeo.

El Patronato Provincial de Turismo de Cádiz ha subrayado la importancia de este reconocimiento, recordando que la guía cuenta con un enorme alcance internacional y una trayectoria consolidada como “inspiradora de viajes” para millones de personas en todo el mundo.

Carnaval, flamenco y sabores del mar

Entre los motivos de su inclusión, Lonely Planet subraya el Carnaval de Cádiz, considerado uno de los más importantes y divertidos del mundo, así como sus magníficos restaurantes y su rica escena de flamenco, con espectáculos en peñas, teatros y plazas. La ciudad, con su inconfundible espíritu marinero, invita a disfrutar de una gastronomía basada en el mar, donde destacan las tapas de pescado frito, el atún rojo de almadraba y los vinos de Jerez, que completan una experiencia culinaria genuinamente andaluza.

Historia viva junto al Atlántico

Cádiz es además una de las ciudades más antiguas de Europa occidental. El Teatro Romano, la Catedral de la Santa Cruz, las murallas que miran al océano y los estrechos callejones del barrio del Pópulo conforman un escenario histórico incomparable. Pasear por el Mercado Central, escuchar flamenco en una peña o contemplar el atardecer en la Playa de la Caleta son experiencias que resumen la esencia de esta ciudad atlántica.

Qué hacer en Cádiz si vas de turismo

Lonely Planet recomienda vivir Cádiz sin prisas, entre plazas soleadas y callejuelas encaladas. Sugerimos también varias experiencias imprescindibles:

Subir a la Torre Tavira para disfrutar de las mejores vistas panorámicas.

para disfrutar de las mejores vistas panorámicas. Tapear por el barrio de La Viña , epicentro de la vida gaditana.

, epicentro de la vida gaditana. Contemplar una puesta de sol en la Playa de Cortadura o desde el Parque Genovés .

o desde el . Realizar una excursión en barco por la Bahía de Cádiz o visitar el Parque Natural Bahía de Cádiz .

o visitar el . Asistir a un concierto o espectáculo flamenco en alguna peña local.

Una lista que inspira a viajar por el mundo

En Best in Travel 2026, Cádiz comparte protagonismo con destinos como Perú, Cerdeña, Túnez, Cartagena de Indias o Ciudad de México. La guía incluye un total de 25 destinos y 25 experiencias recomendables, en una selección que no sigue un orden de clasificación, sino que muestra los lugares que ofrecen “algo auténtico, inspirador y profundamente humano”.

Entre los otros destinos figuran Botsuana, Jeju-do (Corea del Sur), los Montes Ikara-Flinders en Australia, Barbados, Quetzaltenango (Guatemala), Utrecht (Países Bajos) o la Isla Norte de Nueva Zelanda, entre otros.

En la sección de experiencias, Lonely Planet propone aventuras para todo tipo de viajero: vivir un carnaval poco conocido como el Spicemas en Granada (Caribe), unirse a la pasión de la Premier League inglesa, disfrutar de un recorrido gastronómico por el casco antiguo de Dubái, seguir a los elefantes del desierto en Namibia o navegar junto a las ballenas en las Azores.

La guía, que cumple 16 ediciones, llega cada año a millones de lectores y es considerada una de las publicaciones más influyentes del sector turístico. Se estima que unos 60 millones de viajeros confían en sus recomendaciones anuales para planificar sus próximas aventuras.