Orden y limpieza
La nueva tendencia que te ayuda a mantener el orden y ganar espacio en el dormitorio
¿Sueles acumular ropa en la silla? Esto dice la psicología de ti
Ni bicarbonato ni lejía: una experta en limpieza revela el truco de hogar que no sabías para limpiar el inodoro
Paula Marco
En la mayoría de los dormitorios hay una silla que usamos como improvisado perchero para dejar la ropa del día anterior. Con el tiempo, esas prendas se acumulan y forman una pequeña montaña que rompe la armonía visual, precisamente en la habitación de la casa que debería inspirar más calma y descanso.
Una alternativa para evitar esa sensación de desorden son los colgadores situados tras la puerta, discretos y funcionales, así como los clásicos percheros o galanes. Sin embargo, estos últimos suelen ocupar más espacio del deseado y no siempre encajan con la estética del dormitorio.
En los últimos años ha surgido una nueva tendencia dentro del mundo la decoración que combina funcionalidad y diseño: el banco zapatero, un mueble multifuncional que ayuda a mantener el orden y optimiza el espacio en el dormitorio.
Un mueble versátil con muchas ventajas
El banco zapatero es un mueble muy versátil que ofrece muchas ventajas. Además de servir como asiento para vestirse o calzarse, algunos modelos incorporan distintos compartimentos para guardar zapatos, bolsos, accesorios o esa ropa que no queremos dejar tirada encima de la silla. Todo queda mejor organizado, en un mismo lugar y sin ocupar espacio de más.
También hay disponible una amplia variedad de diseños, desde los más minimalistas hasta los que incluyen estanterías y cajones adicionales para un almacenamiento extra. En cuanto a los materiales y acabados, hay bancos zapateros de madera, metal o cojines acolchados con tapizados elegantes en distintos colores que se adaptan a cualquier estilo de dormitorio y aportan un toque de elegancia.
Más allá del dormitorio
Además, este mueble no solo es ideal para el dormitorio sino que, si no disponemos de espacio suficiente, puede colocarse en otras estancias de la casa, como en el recibidor. De esta manera, podemos descalzarnos y dejar nuestra ropa de la calle antes de entrar. Una solución práctica para mantener el orden y la limpieza en el hogar.
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- El patrimonio de Juan del Val: empresas, un chalé de lujo y un gran éxito literario
- Bajar las pensiones a toda costa
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco
- Andy Morales recibe el galardón a la trayectoria en los Premios Latino tras el final de Andy y Lucas y pone fecha a su debut en solitario