El horóscopo de mañana, viernes 24 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 24 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Prestar atención a los asuntos de su hogar parece lo más indicado para la mañana de hoy. En el plano amistoso hay riesgo de discrepancias. Trate de ser tolerante y no les dé más importancia de la que tienen. El ambiente familiar será excelente.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Será mejor salir que quedarse en casa, ya que los ánimos familiares estarán un tanto enrarecidos y podría surgir algún enfrentamiento. Rodearse de buenos amigos y hacer planes conjuntos puede resultar muy satisfactorio.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tendrá sentimientos contradictorios, que le impedirán llegar a decisiones concretas en un tema que le preocupa. Preste especial atención a los niños, si los tiene, y trate de comunicarse con ellos a toda costa. En el amor habrá buenos momentos que compartir.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sus buenas intenciones no podrá llevarlas a la práctica, ya que surgirán problemas y preferirá posponerlas. El día se anuncia favorable para las relaciones sociales , que le permitirán conocer personas de importancia para su futuro.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día más apropiado para madurar ideas que para exponerlas. Si conduce sea muy prudente, pues hay riesgo de algún pequeño percance. En el plano familiar alguien se mostrará poco colaborador y un tanto quisquilloso.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Acaso tenga que hacer reparaciones en su casa mucho más caras de lo que había presupuestado, pero merecerán la pena. Las reuniones con amigos serán muy estimulantes. Su pareja quizás se muestre un tanto irascible.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si viaja pueden surgir retrasos y gastos extra no previstos. Tendrá buenas ideas, que no debe echar en saco roto sino poner en práctica lo antes posible. Su humor será excelente y a prueba de contrariedades.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Olvídese de sus problemas de trabajo y trate de rodearse de amigos, que le darán ocasión de charlar de forma distendida y desahogarse. Buena compenetración con su pareja y tintes románticos vistiendo la velada.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La vida social ni le atraerá ni le compensará en absoluto. Buen día para disfrutarlo en familia, con actividades en grupo que, además de relajarle, le harán pasar muy buenos momentos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Alguien cercano a usted se mostrará reticente y querrá inmiscuirle en sus problemas. El día será propicio a las actividades creativas, siendo por la noche cuando le broten las mejores ideas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No será buen día para pensar en temas profesionales sino para compartirlo con las personas de su intimidad. No adopte posturas protectoras o paternalista, que quizás pudieran volverse en contra suya. Evite excesos en la comida y bebida que resultarían perjudiciales para usted.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su estado de ánimo será hoy variable. La forma en que un acontecimiento sin importancia acrecentará la confianza en usted mismo será asombrosa. En el terreno amistoso y familiar habrá tranquilidad y romanticismo en el sentimental.