¿Tu perro es diestro o zurdo? El simple test para descubrirlo y por qué es importante saberlo

Conocer la pata dominante de un perro permite adaptar la convivencia, potenciar sus talentos y fortalecer el vínculo con su dueño, tal y como aseguran expertos

Un perro en una imagen de archivo

Mariona Carol Roc

Tres de cada cuatro perros tienen una pata dominante, un rasgo que revela aspectos fundamentales de su temperamento, su forma de aprender y la manera en que procesan las emociones. Así lo destacan distintos estudios científicos recopilados por la Real Sociedad Canina de España (RSCE).

¿Qué caracteriza a los perros diestros?

Al igual que ocurre en los humanos, los perros tienden a usar más una pata que otra. Esta preferencia no es casual, sino que está relacionada con la organización cerebral: cada hemisferio controla el lado opuesto al cuerpo y tiene funciones específicas.

  • El hemisferio izquierdo (pata derecha) se asocia con la lógica, las rutinas y las emociones positivas.
  • El hemisferio derecho (pata izquierda) gestiona la orientación espacial, la reacción ante estímulos nuevos y emociones más intensas como la cautela o el miedo.

Los perros zurdos, cuyo hemisferio derecho es dominante, tienden a ser más emocionales y sensibles ante su entorno. Son más reactivos frente a ruidos fuertes, como fuegos artificiales o tormentas, y muestran una mayor intuición y empatía con sus dueños.

Por el contrario, los perros diestros suelen ser más seguros y resolutivos en entornos conocidos. Destacan por su capacidad de concentración y autocontrol, lo que explica que muchos ejemplares seleccionados para tareas de asistencia, terapia o guía sean diestros, ya que su perfil se ajusta mejor a los requisitos de estabilidad emocional.

Cómo saber si tu perro es diestro o zurdo

Detectar la pata dominante es sencillo si se observa el comportamiento del perro en distintas situaciones. La RSCE recomienda realizar pruebas simples y repetidas, como:

  • Ofrecerle un juguete interactivo y anotar qué pata usa para estabilizarlo.
  • Observar qué pata mueve primero al levantarse después de estar tumbado.
  • Colocar una golosina bajo un mueble bajo y ver con cuál intenta alcanzarla.

Para obtener un resultado fiable, es importante repetir cada prueba al menos 50 veces y considerar dominante la pata utilizada en dos de cada tres ocasiones.

Más que una curiosidad: una herramienta para mejorar la convivencia

Según José Miguel Doval, presidente de la RSCE, “conocer si tu perro es diestro o zurdo no es para etiquetarlo, sino para entender mejor cómo se relaciona con el mundo”.

Un perro zurdo puede necesitar más refuerzo positivo y ambientes tranquilos, mientras que uno diestro puede disfrutar más de actividades como el 'agility', deporte dónde la persona guía al perro sin tocarlo haciendo que supere y esquive obstáculos, o la obediencia deportiva.

“Saberlo nos ayuda a acompañarlos mejor, potenciar sus talentos y fortalecer el vínculo con ellos”, concluye Doval.

