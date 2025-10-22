El horóscopo de mañana, jueves 23 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 23 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

A primeras horas del día le dominará la pereza, pero conseguirá sobreponerse y finalizar unos temas de trabajo que tiene pendientes. La visita de unos amigos resultará muy grata. La noche le traerá algo especial.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Terminará sin esfuerzo una tarea casera que se le hacía muy cuesta arriba. Su alto grado de comunicación le facilitará la relación con los demás, por lo que el día es altamente apropiado para hacer vida social. Quizás su pareja se muestre obstinada en un asunto que les concierne a los dos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Actividades de ocio resultarán muy gratificantes y le proporcionarán muy buenos momentos. No preste atención a los comentarios poco afortunados de un amigo, motivados posiblemente por los celos. Vida familiar en cotas altas. Por la noche se divertirá a tope.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su intuición le ayudará a elegir lo más conveniente. Si está libre de compromiso posibilidad muy acusada de que conozca a alguien muy especial. Episodio romántico a la vista.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure no insistir tanto y no fuerce a nadie a secundarle, pues conseguiría todo lo contrario de lo que busca. Habrá ingresos inesperados a corto plazo. Buena armonía familiar y vida sentimental en cotas altas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No se deje arrastrar por sus amigos y no gaste de forma incontrolada. Se sentirá muy ilusionado con un proyecto creativo, pero necesitará constancia si quiere llevarlo a efecto. Buen día para hacer una pequeña excursión o para actividades intelectuales.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para realizar esa visita familiar pendiente, pero será mucho más llevadera de lo que pensaba. La noche será favorable a la intimidad y el amor.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En su trabajo es mejor emplear métodos ya comprobados y dedicarse a consolidar posiciones que encaminar sus energías a buscar nuevos y, acaso, azarosos caminos. Por la noche celebrará algo con sus amigos más íntimos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día favorable para hacer esos arreglos caseros que están esperando. Presentan signo muy positivo las charlas con amigos, en las que posiblemente se enterará de algo que le será de utilidad en el futuro. Relaciones familiares dentro de la normalidad.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy amanecerá de un humor excelente. El ejercicio físico no solo tonificará su cuerpo, sino también su estado de ánimo. Es muy posible que surjan discrepancias con un familiar. No pierda los nervios y exponga su puntos de vista sin acalorarse.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tenga cuidado de no pasar por alto a un familiar, ya que ese descuido podría provocar un incidente desagradable. Si va de compras limítese a adquirir lo necesario si no quiere desequilibrar su presupuesto. Alguien se mostrará celoso de usted.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El trabajo en equipo se verá favorecido. Su perseverancia dará buenos frutos. Acaso prepare una pequeña fiesta íntima, que resultará muy agradable. Su pareja pondrá de manifiesto lo mejor de si misma.