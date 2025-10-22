Planta medicinal
Dipa Kamdar, farmacéutica, habla sobre los beneficios y riesgos de la 'Ashwagandha'
La experta recomienda consultar a un profesional sanitario antes de tomar ashwagandha
La ashwagandha, el suplemento que conquista a mujeres en menopausia: "Me ha quitado una neblina de la cabeza"
Javier Fidalgo
En 2024, el hashtag #ashwagandha superó los 670 millones de visualizaciones en TikTok. Hasta ahora, esta hierba era poco conocida entre la población, pero ha sido impulsado por varias celebridades.
No obstante, la farmacéutica Dipa Kamdar ha advertido sobre su consumo, que debe hacerse con precaución y cuya eficacia todavía está siendo limitada entre la comunidad científica.
En este contexto, la experta ha hablado sobre sus beneficios y los posibles riesgos en un artículo publicado en 'The Conversation'. Esta hierba, conocida científicamente como 'Withania somnifera', lleva utilizándose miles de años en la medicina ayurvédica.
Según Kamdar, las investigaciones preliminares indican que podría reducir la ansiedad y mejorar la calidad del sueño. Sin embargo, la comunidad no dispone todavía de los ensayos suficientes para confirmarlo.
Por otra parte, la especialista destaca que esta hierba podría mejorar la memoria, el rendimiento físico y la fertilidad masculina. Además, podría ayudar al incremento de la testosterona y la masa muscular.
De cualquier forma, la farmacéutica recomienda prudencia antes de su consumo, ya que la planta podría provocar molestias digestivas. Kamdar señala en su artículo que "los compuestos activos de la planta podrían tener efectos antiinflamatorios y reguladores del azúcar en sangre".
En resumen, la experta recomienda consultar a un profesional sanitario antes de tomar ashwagandha, sobre todo, si el paciente tiene enfermedades crónicas o se encuentra bajo tratamiento.
Los efectos secundarios más habituales es la aparición de malestar estomacal leve y náuseas. También podría interferir con algunos medicamentos como: inmunosupresores, sedantes o tratamientos hormonales tiroideos.
