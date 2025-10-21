El horóscopo de mañana, miércoles 22 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 22 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No se descuide en su trabajo y no posponga un asunto que puede ser importante. Sea muy conservador con su dinero, pues le surgirán gastos imprevistos de importancia. En las relaciones familiares habrá opiniones encontradas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Seguir un consejo sobre un tema profesional podría ser negativo. Hoy no tendrá problemas para comunicarse con los demás, pues su facilidad de expresión estará en cotas altas. Velada con acusados matices sentimentales.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su independencia puede ser un factor negativo en el desarrollo de su trabajo. Evite tomar decisiones importantes, pues su objetividad estará bajo mínimos. La noche será propicia a las actividades tranquilas y hogareñas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Será muy efectivo en su trabajo y no tendrá problema alguno pese a su intensa actividad. No esté tan seguro de la ayuda de un amigo, pues podría dejarle en la estacada. Por la noche tendrá mucho que compartir con su pareja.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Antes de dar su aprobación a un asunto profesional analice minuciosamente pros y contras. Una información negativa puede no ser cierta y estar basada en rumores infundados. Relaciones afectivas gratas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy tendrá ocasión de poner en práctica un proyecto profesional que tenía abandonado. Cuidado con sus tarjetas de crédito si no quiere verse desagradablemente sorprendido. Su estado de ánimo le llevará a buscar una nueva forma de diversión.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque le gustaría brindarle ayuda a un compañero de trabajo trate de no involucrarse en su situación. Le surgirá una oportunidad de viajar. Procure evitar riesgos económicos y emocionales.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En su profesión se le abrirán nuevas oportunidades, pero le será difícil conseguir la concentración que necesita. También su indecisión puede ser hoy un problema. Las reuniones con amigos se verán favorecidas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Quizás su apretado programa de trabajo le obligue a posponer una obligación social. Su estado de ánimo será variable. En sus relaciones sentimentales siga sus impulsos y no trate de poner ningún tipo de trabas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No es momento para correr riesgos en su trabajo. Su tendencia a la fantasía le impedirá ver las cosas en su justa perspectiva. Desaprovechará el día si no utiliza su sentido común.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Habrá interferencias en su trabajo que pueden hacerle perder la paciencia. Un flirteo no le proporcionará lo que buscaba. La noche se presenta favorable a la intimidad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque alguien obrará con segunda intención los progresos en su actividad profesional serán notorios. No se confíe demasiado y esté alerta ante cualquier eventualidad. Una reunión entre compañeros resultará muy positiva.