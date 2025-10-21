Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

31 de octubre

Los disfraces de Halloween más buscados, según Google: arrasa el K-Pop y los virales Labubu

Los personajes de películas animadas sustituyen a los trajes tradicionales

Las 5 mejores películas de miedo de la historia del cine ya están en Movistar Plus+

¿Cuándo es Halloween 2025 en España?: Día y orígenes

Escena de la película 'KPop Demon Hunters'

Escena de la película 'KPop Demon Hunters' / DANIELLE SPIRES/ NETFLIX / EFE

Cristina Sebastián

Barcelona
El mes de octubre está marcado por la festividad de Halloween, y todos los amantes de la noche más terrorífica del año ya preparan sus disfraces.

Google ha publicado, en el sitio web Frightgesit, una lista de los disfraces más buscados en internet en Estados Unidos. En esta recopilación, los disfraces tradicionales de bruja, fantasma o vampiro han quedado prácticamente en el olvido

Este año los personajes de la película animada ‘KPop Demon Hunters’ han arrasado junto a las figuras Labubu.

Según el listado, estos son los personajes que lideran las tendencias en disfraces de Halloween:

1. Rumi (“KPop Demon Hunters”)

USA4272. LOS ÁNGELES (CA, EEUU), 05/08/2025.- Fotograma cedido por Netflix donde aparece el personaje Rumi durante una escena de la película 'KPop Demon Hunters' dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, y producida por Sony Pictures. La película 'KPop Demon Hunters' se convirtió en la cinta animada original más vista en la historia de Netflix, rompiendo récords y consolidando al K-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música. EFE/ Netflix /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO. SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Rumi, de 'KPop Demon Hunters' / Netflix / EFE

Los tres personajes principales de la película de animación “KPop Demon Hunters” lideran este ranking. La primera de ellas es la mitad demonio y mitad humana Rumi, líder del grupo de K-pop HUNTR/X.

2. Zoey ( “Kpop Demon Hunters”)

La segunda de la lista es la integrante más joven del trio musical HUNTR/X, Zoey. Este grupo tiene identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger las almas de los humanos.

3. Mira (“Kpop Demon Hunters”)

Mira es la tercera integrante del grupo HUNTR/X, y completa el podium. Es conocida por su disfraz de pelo rosa y su falda amarilla.

4. Jinu (“Kpop Demon Hunters”)

Más allá de las tres protagonistas, la película sigue opacandolos ránkings y Jinu, líder de Saja Boys y uno de los antagonistas de la película “KPop Demon Hunters”, será uno de los difraces más vistos durante este Halloween.

5. Baby Saja (“Kpop Demon Hunters”)

Este Halloween también adquirirá protagonismo Baby Saja, el rapero principal de la agrupación musical Saja Boys y compañero de Jinu.

6. Chicken Jockey (“A Minecraft Movie”)

En la sexta posición, aparece por primera vez la película "A Minecraft Movie” tras el monopolio de “Kpop Demon Hunters". Chicken Jockey, el bebé zombie de esta animación, se ha popularizado tras este 'film' y ha ganado gran protagonismo.

7. Labubu

Barcelona 02/08/2025 On Barcelona. Abre la primera tienda oficial de Pop Mart. Es bastante viral. Con la apertura de la pop-up el año pasado hubo colas de 12 horas. Labubus, coleccionismo, labubu. AUTOR: MANU MITRU

Labubus / MANU MITRU / EPC

Los Labubu han adquirido gran popularidad en toda Europa en los últimos meses, e incluso han abierto una tienda exclusiva en Barcelona. Son unos peluches coleccionables creados por el ilustrador Kasing Lung que se han convertido en el gran fenómeno de este año.  La marca global de juguetes de diseño Pop Mart surgida en 2010 suma ya más de 570 establecimientos y 2.500 'robotiendas' o máquinas expendedoras interactivas en el mundo.

8. El tigre Derpy (“KPop Demon Hunters”)

El éxito de “KPop Demon Hunters” continúa evidenciándose y otros de los personajes que tendrán espacio durante este Halloween, según ha desvelado Google, será Derpy: un gran felino de color azul que se asemeja a un tigre.

9. Elphaba (“Wicked”)

Elphaba, conocida popularmente como la Malvada Bruja del Oeste, es la protagonista del musical “Wicked”.

10. El Lorax

Dos de las criaturas de &quot;Monstruos S.A.&quot;. // Pixar El bigotudo Lorax, que llega hoy a las pantallas. // EFESHM08. LOS ÁNGELES (CA, EE.UU.), 01/03/2012.- Fotograma cedido en donde aparecen Lorax y otros personajes de la cinta de animación &quot;Dr. Seuss' The Lorax&quot; que pondrá la savia infantil a los estrenos de cine en las salas estadounidenses. El filme, basado en uno de los cuentos clásicos del Dr. Seuss, es una fantasía para toda la familia en la que un niño de 12 años busca por todos los cauces posibles enamorar a la chica de sus sueños, y mientras trata de conseguirlo descubre la historia de Lorax, una criatura que lucha por proteger el medioambiente. EFE/Universal Picture/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS EEUU CINE. SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

El Lorax / CORTESÍA / EFE

Cierra el top diez El Lorax, un personaje de color naranja, que se enfrenta a una empresa que causa la destrucción ambiental. Se le vio en la película animada 'The Lorax', de 2012.

La lista que ha publicado google incluye los siguientes 15 trajes más buscados tras este top diez:

  • 11. Hamilton
  • 12. Nightwing
  • 13. Enfermera (de 'Silent Hill')
  • 14. Toothless (de 'Cómo entrenar a tu dragón')
  • 15. Glinda (de 'Wicked')
  • 16. Ladybug
  • 17. Gabby (de 'Gabby’s Dollhouse')
  • 18. Supergirl
  • 19. Superman
  • 20. Donnie Darko
  • 21. Padre fundador de EE.UU.
  • 22. Cabeza de pirámide (de 'Silent Hill')
  • 23. Wednesday/Merlina (de la serie 'Wednesday')
  • 24. Cleo De Nile (de 'Monster High')
  • 25. Lord Farquaad (de 'Shrek')

