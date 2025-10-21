Los disfraces de Halloween más buscados, según Google: arrasa el K-Pop y los virales Labubu

El mes de octubre está marcado por la festividad de Halloween, y todos los amantes de la noche más terrorífica del año ya preparan sus disfraces.

Google ha publicado, en el sitio web Frightgesit, una lista de los disfraces más buscados en internet en Estados Unidos. En esta recopilación, los disfraces tradicionales de bruja, fantasma o vampiro han quedado prácticamente en el olvido.

Este año los personajes de la película animada ‘KPop Demon Hunters’ han arrasado junto a las figuras Labubu.

Según el listado, estos son los personajes que lideran las tendencias en disfraces de Halloween:

1. Rumi (“KPop Demon Hunters”)

Rumi, de 'KPop Demon Hunters' / Netflix / EFE

Los tres personajes principales de la película de animación “KPop Demon Hunters” lideran este ranking. La primera de ellas es la mitad demonio y mitad humana Rumi, líder del grupo de K-pop HUNTR/X.

2. Zoey ( “Kpop Demon Hunters”)

La segunda de la lista es la integrante más joven del trio musical HUNTR/X, Zoey. Este grupo tiene identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger las almas de los humanos.

3. Mira (“Kpop Demon Hunters”)

Mira es la tercera integrante del grupo HUNTR/X, y completa el podium. Es conocida por su disfraz de pelo rosa y su falda amarilla.

4. Jinu (“Kpop Demon Hunters”)

Más allá de las tres protagonistas, la película sigue opacandolos ránkings y Jinu, líder de Saja Boys y uno de los antagonistas de la película “KPop Demon Hunters”, será uno de los difraces más vistos durante este Halloween.

5. Baby Saja (“Kpop Demon Hunters”)

Este Halloween también adquirirá protagonismo Baby Saja, el rapero principal de la agrupación musical Saja Boys y compañero de Jinu.

6. Chicken Jockey (“A Minecraft Movie”)

En la sexta posición, aparece por primera vez la película "A Minecraft Movie” tras el monopolio de “Kpop Demon Hunters". Chicken Jockey, el bebé zombie de esta animación, se ha popularizado tras este 'film' y ha ganado gran protagonismo.

7. Labubu

Labubus / MANU MITRU / EPC

Los Labubu han adquirido gran popularidad en toda Europa en los últimos meses, e incluso han abierto una tienda exclusiva en Barcelona. Son unos peluches coleccionables creados por el ilustrador Kasing Lung que se han convertido en el gran fenómeno de este año. La marca global de juguetes de diseño Pop Mart surgida en 2010 suma ya más de 570 establecimientos y 2.500 'robotiendas' o máquinas expendedoras interactivas en el mundo.

8. El tigre Derpy (“KPop Demon Hunters”)

El éxito de “KPop Demon Hunters” continúa evidenciándose y otros de los personajes que tendrán espacio durante este Halloween, según ha desvelado Google, será Derpy: un gran felino de color azul que se asemeja a un tigre.

9. Elphaba (“Wicked”)

Elphaba, conocida popularmente como la Malvada Bruja del Oeste, es la protagonista del musical “Wicked”.

10. El Lorax

El Lorax / CORTESÍA / EFE

Cierra el top diez El Lorax, un personaje de color naranja, que se enfrenta a una empresa que causa la destrucción ambiental. Se le vio en la película animada 'The Lorax', de 2012.

La lista que ha publicado google incluye los siguientes 15 trajes más buscados tras este top diez: