La controvertida receta del chef José Andrés: nachos con marisco y encurtidos

¿Pueden unos nachos ser españoles? Según el chef José Andrés, sí. Sobre todo porque el asturiano le cambia por completo los ingredientes y propone una receta de inspiración vasca con productos enlatados. El mierense es un enamorado de las latas, que considera "una de las mayores contribuciones al mundo gastronómico". Enumera todos aquellos productos procedentes del mar que pueden salir de una lata y asegura que los españoles "nos tomamos el marisco muy en serio".

Los nachos a la española no llevan nachos. Llevan patatas fritas. Y, por encima, productos enlatados. "Me encanta el pescado enlatado con patatas fritas, así que ¿por qué no preparar una bandeja entera de patatas fritas, hornearlas para que queden extra crujientes y cubrirlas con sabores salados, salados, crujientes y picantes?", plantea José Andrés. Sus patatas horneadas van coronadas con mejillones, anchoas, cebolla, aceitunas y piparras. La idea de José Andrés es recrear los sabores de los famosos pinxos del País Vasco en su peculiar receta de nachos. "Por supuesto, deberían acompañar sus nachos de pintxos con una cerveza fría o una copa de vino. Les recomiendo una copa de txakoli bien frío", remata.

El chef tiene una newsletter, de nombre "Longer tables", en la que comparte con sus seguidores pensamientos, recetas y iniciativas que pone en marcha con su ONG Central World Kitchen. Gracias a su labor humanitaria, alimentando a personas afectadas por catástrofes naturales y guerras, recibió el Premio "Princesa de Asturias" de la Concordia en 2021.

Al chef mierense José Andrés le encanta comer y es un enamorado de la gastronomía española. Pero en Asturias empezó todo. “Aquí es donde nací y donde comenzó mi amor por la comida”, comentó el chef a sus hijas, durante la grabación de un documental para HBO donde el chef quiere dar a conocer los mejores platos, productos y restaurantes de España. Catalunya, Andalucía, Madrid, Valencia, Lanzarote y Asturias son los puntos que visitaron. En el Principado llevó al equipo a su restaurante favorito: Casa Gerardo. Es conocido por su cocina tradicional y su selección de productos de proximidad. Uno de sus platos estrella es la fabada asturiana. En la docuserie, el chef cocina una junto con Pedro Morán y utilizan “las mejores habas del mundo", según apuntó el mierense. Se deshacen "como mantequilla", añadió. A la fabada le siguió un arroz con leche requemado.