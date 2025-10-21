Bárbara Bacilieri, azafata de vuelo: "Cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua... lo tratamos de esconder"

Las azafatas de vuelo podrían contar miles de experiencias vividas a lo largo de sus trayectos. Sin embargo, Bárbara Bacilieri, tripulante de cabina, compartió en redes sociales algo que muy pocos conocen, pues es un secreto que los auxiliares de vuelo intentan ocultar a toda costa.

Bárbara Bacilieri empieza con una pregunta en el vídeo, que cuenta con más de 400 mil visualizaciones: "¿Sabías que las azafatas, si llevamos un vaso de agua a algún personaje en el avión, lo escondemos?".

La joven explica que "cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua... lo tratamos de esconder", algo que es muy habitual en todas las tripulaciones. Además, la azafata de vuelo anima a todos los seguidores a pedirlo en un vuelo y a ver cómo lo hacen.

La razón de esconder el vaso de agua

El principal motivo que otorga es que "si lo ve otro pasajero, seguro que nos va a pedir un vaso de agua. Y si nos ve otro pasajero llevando ese vaso de agua, lo va a pedir también".

A la conclusión que llega es que "el vaso de agua es contagioso". Por este motivo, las azafatas hacen todo lo posible para ocultar el vaso de agua y que nadie lo vea, aunque a veces resulta complicado.

Si quieres beber agua en el avión, la recomendación de la tripulante es que, para evitar que todo el mundo haga lo mismo, no utilizes el botón. En cambio, recomienda que la gente se levante y se acerque a la cocina donde están ellas para pedirla allí.

El vídeo no está pasando desapercibido en TikTok, ya que los usuarios alucinan con las pocas ganas de trabajar que tiene. Un usuario expone que "cualquier estrategia con tal de no trabajar y no servir a los pasajeros". Otro señala: "¡Es tu trabajo!".