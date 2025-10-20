El horóscopo de mañana, martes 21 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 21 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No se inmiscuya en asuntos económicos que no le conciernen. Relaciones afectivas con altibajos. Procure no desahogar su mal humor con alguien que no lo merece. Una salida nocturna puede resultar un tanto accidentada y nada gratificante.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Se sentirá disgustado por el comportamiento de un colaborador. No lo pase por alto y dele un toque de atención. En el terreno amistoso tendrá muchas compensaciones. Buen clima familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En su trabajo es muy posible que una puerta se cierre, pero se abrirán otras. Disfrutará de un estado de ánimo optimista que le permitirá enfocar sus asuntos de forma positiva. Esfuércese por comprender los sentimientos de una persona muy próxima a usted.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Es posible que surjan obstáculos en su trayectoria profesional, pero tendrá la suficiente habilidad para salvarlos. Relaciones amistosas gratas, aunque el acento estará puesto en la vida familiar en un clima de perfecto entendimiento.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Avanzará más en su trabajo si es minucioso y huye de precipitaciones. Un amigo se sincerará con usted y le pedirá consejo. En el plano familiar las aguas tienden a volver a su cauce.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El que haya acuerdo total entre socios sobre un tema económico no quiere decir que estén en lo cierto. Procure que predomine la cautela. Un asunto familiar urgente requerirá primordial atención. .

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Es posible que reciba la ayuda financiera que precisa para un proyecto. Alguien que estima de veras no estará a la altura de las circunstancias. En el terreno sentimental no se vaya por las ramas y pise más en el suelo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy deberá tener muy presente que la obligación es antes que la devoción. Posibilidad de un viaje a corto plazo con amigos que se anuncia bajo los mejores auspicios. En el plano familiar reinará la tranquilidad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy se ampliarán sus perspectivas profesionales. No sustituya un proyecto que va muy adelantado por otro, que acaso no sea lo que cree. Mal día para mezclar dinero y amistad. Su entusiasmo por su pareja va “ in crescendo”.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Esté en guardia en relación a ciertas proposiciones de inversión. Encontrará la solución a asuntos profesionales difíciles. Frecuente a sus amigos y, si recibe una invitación, acéptela.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Sus intereses económicos prosperan, pero puede surgir un desacuerdo con un asesor. Buenas relaciones amistosas y buenas noticias en el terreno familiar. Procure no cometer despilfarros por la noche.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un tema profesional tendrá un desarrollo lento, pero satisfactorio. No trate de improvisar y cíñase al plan previsto. Una invitación le proporcionará nuevas oportunidades con las que no contaba.