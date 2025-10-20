Andrea Tova, mexicana en Barcelona: "Me equivoqué de país. No sabía que hablaban catalán"
Según 'Plataforma Per la Llengua', menos del 10% de los extranjeros de Catalunya utilizan el catalán en su día a día
Una peruana de Barcelona explica la importancia de respetar las costumbres y la cultura de Catalunya: "Me ha hecho sentir más en casa"
Una turista inglesa lanza un extraño aviso a quienes viajan a Catalunya: "¿Vienes a Barcelona? No aprendas castellano"
Zoe Campos Corral
La 'tiktoker' mexicana Andrea Tova ha vuelto a conquistar a sus seguidores con su serie “Día 2: Aprendiendo catalán”. En su nuevo vídeo, la creadora de contenido comparte una de las anécdotas más embarazosas en su llegada a Catalunya.
“Cuando llegué a Catalunya, no entendía nada”, explica entre risas. Y añade: “El primer día leí un letrero y dije, '¿dónde estoy?' Me equivoqué de país. No sabía que hablaban catalán”. Aun así, la 'tiktoker' relata que continuó su vida, se quedó en Catalunya y enseguida hizo amigos.
De “calcetas” a “bragas”
“Un día llegué a casa de mis amigos y cuando entré les dije que tenía las 'calcetas' mojadísimas”. Lo que no sabía la joven mexicana es que 'calcetes' en catalán significa bragas y, según explica, sus amigos se quedaron muy desconcertados. “Chicos, vine corriendo, se me mojaron las ‘calcetas’”, intentó aclarar sin éxito.
Sin poder aguantar la risa, sigue explicando en el vídeo “en México decimos 'calcetas', pero no sabía que en catalán son bragas. Yo solo hablaba de mis calcetines”.
Con su estilo espontáneo y su humor, Andrea convierte un momento de confusión lingüística en una graciosa anécdota, que en apenas dos meses y medio ya acumulaba más de 41.000 reproducciones en TikTok.
Sin embargo, el caso de Andrea Tova suele ser una excepción. No por llamar “calcetas” a los calcetines, sino por querer aprender catalán y compartir contenido sobre ello.
Menos del 10% de los extranjeros hablan catalán
Según el 'InformeCAT 2025 de Plataforma per la Llengua', tan solo el 8,6% de las personas extranjeras que viven en Catalunya utilizan el catalán en su día a día. Aun así, el 82,4% de la población en Catalunya considera que saber hablar catalán es “bastante o muy importante” para progresar profesionalmente, integrarse socialmente y acceder a los conocimientos y la cultura catalana.
Esta diferencia entre el uso real y la valoración del idioma no es una sorpresa. El 'InformeCAT 2024' ya advertía que tan solo el 12,1% de los jóvenes entre 15 y 34 años hablaban catalán como lengua habitual. Por tanto, estas cifras muestran una realidad donde el interés por aprender catalán convive con la dificultad de incorporarlo plenamente en la vida cotidiana.
Nuevas herramientas para aprender
Para Andrea y miles de personas, plataformas como TikTok, Instagram o YouTube se han convertido en sus nuevas herramientas para aprender catalán.
De hecho, la mexicana explica que sus indispensables para aprender son los libros, los pódcast y “mucha radio en catalán”.
Para cerrar el vídeo, Andrea anima a sus seguidores a interactuar con ella a través de la misma plataforma de TikTok y desvela su intención de seguir mejorando.
