Malú zanja su supuesto enfrentamiento con Amaia Montero: "Las dos son grandes artistas"

El regreso de Amaia Montero a los escenarios junto a 'La Oreja de Van Gogh' ha sido, sin duda, una de las noticias musicales más comentadas de la semana. La esperada reunión de la formación original del grupo donostiarra, anunciada para 2026, ha despertado una ola de entusiasmo entre los seguidores de la banda, pero también ha reavivado viejas polémicas y especulaciones sobre el estado personal y profesional de la cantante.

Durante los últimos días, algunos medios y redes sociales han puesto en duda que Montero esté preparada para afrontar una gira de gran envergadura, después de los problemas de salud que la mantuvieron alejada de los focos. Al mismo tiempo, han resurgido algunos episodios del pasado, como su presunto desencuentro con Malú, con quien hace años intercambió indirectas a través de X.

Sin embargo, la artista madrileña ha querido cerrar definitivamente ese capítulo. Este fin de semana, Malú se dejó ver en el concierto solidario 'Por Ellas' de Cadena 100 y, preguntada por los medios sobre la vuelta de 'La Oreja de Van Gogh' y sobre Amaia Montero, respondió con naturalidad y elogios. "A mí me parecen dos pedazos de artistas las dos", dijo en referencia a Montero y a Leire Martínez, exvocalista del grupo. "Me encanta tanto Leire como Amaia. Me parecen dos artistazas que, estén donde estén, dentro o fuera, van a seguir siendo grandiosas siempre".

Sus palabras fueron interpretadas como un gesto de reconciliación. Con ellas, Malú deja claro que no existe ningún tipo de conflicto con la cantante donostiarra y que aquella supuesta rivalidad pertenece al pasado. La "guerra" mediática entre ambas, alimentada en su momento por rumores y titulares, parece ahora completamente enterrada.