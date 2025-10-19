El horóscopo de mañana, lunes 20 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 20 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Acaso no le resulte fácil decidirse en un asunto profesional. Su sentido del buen gusto brillará hoy por su ausencia, por lo que no le conviene ir de compras. Quizás deba ceder un poco en sus justos derechos en aras de la paz familiar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Habrá muchos altibajos en su trabajo, pero no afectarán en absoluto a su estado de ánimo. No se deje convencer para adquirir algo que realmente no le interesa por más que alguien se muestre insistente. Disfrutará de un excelente clima familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En el trabajo puede sentirse contrariado porque no contará con el apoyo de sus colaboradores. Tendrá que pedir algún ligero sacrificio económico a su familia, pero será por poco tiempo, ya que hay ingresos adicionales en puertas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Se sentirá molesto por la falta de consideración hacia usted de un compañero de trabajo. No actúe por impulsos sino sabiendo en todo momento lo que hace. La amistad de una persona resultará muy gratificante.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure frenar su tendencia al escapismo y centre toda su atención en el trabajo. Acaso se deje llevar por un amigo a un terreno que no es el suyo. En su vida familiar surgirá más de una discrepancia.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Se sentirá demasiado inclinado a criticar a los demás. Necesitará tacto y diplomacia si no quiere tener problemas en su entorno laboral. Acontecimientos inesperados le obligarán a cambiar sus planes al final del día.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Le será difícil llegar a acuerdos sobre intereses económicos. Si no anda hoy con cuidado el dinero se le escapará fácilmente de las manos. Armonía total en el plano sentimental.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La relación con un cliente puede ser más difícil de lo usual, por lo que tendrá que hacer derroche de mano izquierda y paciencia. En el plano amistoso, por el contrario, los auspicios son buenos y habrá paz en el seno familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sus perspectivas son excelentes, pero deberá cuidar al máximo todos los detalles. En el terreno afectivo encontrará hoy muchas satisfacciones. Procure no abusar de sus tarjetas de crédito. Si sale a carretera conduzca con precaución.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Jornada de gran eficacia y clarividencia, pero tenga cuidado de no herir los sentimientos de un colaborador. Su entorno familiar mejorará de forma muy notoria. Su vida social resultará positiva si no frecuenta personas que le hagan perder el tiempo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No se cierre a la comunicación y, aunque le moleste, explique sus motivos en materia profesional. Un amigo puede ponerle en un aprieto. Sus deseos de diversión podrían llevarle a cometer imprudencias que le pesarían.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es muy posible que se lleve una sorpresa en materia de negocios. Trate de acortar distancias con los demás. Preste atención a las pequeñas cosas, que pueden resultar extremadamente gratificantes.