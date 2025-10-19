Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Beneficios

¿Ducha de agua fría o de agua caliente? Este médico aclara cuál es la mejor opción: "Si quieres dormir mejor..."

No es aconsejable llegar a los extremos: si arde o está helada puede llegar a ser perjudicial para la salud

Los beneficios de bañarse en el mar que quizá no sabías

¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? El cardiólogo Aurelio Rojas lo aclara: "Mejora la latencia, la eficiencia y la duración total del sueño"

Baño caliente

Baño caliente / CAMARA DIGITAL

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Está comprobado que tanto las duchas de agua fría como las de agua caliente tienen múltiples y diferentes beneficios. Por lo tanto, no hay una opción claramente mejor que otra.

Eso sí, se aconseja no llegar a los extremos: ducharse con agua muy fría, o muy caliente, anula los beneficios y puede llegar a ser perjudicial.

El divulgador sanitario, conocido en 'tiktok' como 'contenidomedico', ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde compara los beneficios que tienen las duchas de agua fría y las de agua caliente.

Se considera una ducha fría cuando el agua se encuentra en torno a unos 15 o 20 grados. En cambio, el agua en una ducha caliente está en torno a los 40 °C.

Duchas de agua fría

Ducharse con agua fría ayuda a activar la circulación sanguínea, según el ‘tiktoker’ experto en medicina: “Esto se debe a que el frío del agua provoca una vasoconstricción y, luego, una vasodilatación reactiva, mejorando así el flujo sanguíneo”.

Además, las duchas de agua fría activan el sistema nervioso simpático, produciendo más adrenalina en la sangre. “Esto hace que estés más atento, más concentrado y con más energía”, afirma el divulgador.

Muchos deportistas optan por una ducha fría después de realizar ejercicio, porque la exposición al frío que consigues permite descansar las fibras musculares dañadas después del entrenamiento.

Duchas de agua caliente

Por lo contrario, las duchas con agua caliente mejoran la relajación muscular y ayudan a inducir mejor el sueño. “Si quieres dormir mejor y estar más relajado, una ducha caliente es buena para ti entonces”, aconseja el sanitario. 

También ayuda a la descongestión nasal, ya que el vapor que se desprende del agua caliente puede ayudar a limpiar los senos paranasales.

@contenidomedico beneficios de una ducha de agua fría vs una ducha de agua caliente. #aguafria #sabiasque #contenidomedico ♬ sonido original - contenidomedico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
  2. La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
  3. La nueva campaña empieza con el aceite de oliva a la mitad de precio que en 2024, pero el doble que en 2021
  4. El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
  5. Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
  6. Gonzalo Bernardos, economista, firme sobre el futuro de la vivienda: 'Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes
  7. Claudia Goldin (Premio Nobel de Economía): 'Reducir la jornada laboral por ley no garantiza más igualdad
  8. Barcelona estrena un nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang

Serbia avanza hacia la energía nuclear con conversaciones paralelas con Rusia y Occidente

Serbia avanza hacia la energía nuclear con conversaciones paralelas con Rusia y Occidente

Periodismo bajo asedio en Serbia

Periodismo bajo asedio en Serbia

El asesor de las marchas pro-Putin en España departió en Moscú con personas con contactos con la inteligencia rusa

El asesor de las marchas pro-Putin en España departió en Moscú con personas con contactos con la inteligencia rusa

Vuelve la Granja Vendrell, uno de los locales más emblemáticos de Barcelona

Vuelve la Granja Vendrell, uno de los locales más emblemáticos de Barcelona

¿Ducha de agua fría o de agua caliente? Este médico aclara cuál es la mejor opción: "Si quieres dormir mejor..."

¿Ducha de agua fría o de agua caliente? Este médico aclara cuál es la mejor opción: "Si quieres dormir mejor..."

"El cerebro se come a sí mismo”: la advertencia del farmacéutico Alejandro Fernández sobre el insomnio

"El cerebro se come a sí mismo”: la advertencia del farmacéutico Alejandro Fernández sobre el insomnio

El futuro de los vehículos eléctricos puede estar en la Mercedes-Benz ELF

El futuro de los vehículos eléctricos puede estar en la Mercedes-Benz ELF

Xavi Valls, periodista: “He vivido muchas cosas en Barcelona, y no todas buenas.”

Xavi Valls, periodista: “He vivido muchas cosas en Barcelona, y no todas buenas.”