Un cocodrilo se da un baño en la piscina de un lujoso hotel en Australia
En las imágenes, un puñado de turistas descansa tranquilamente en las reposeras situadas alrededor, aunque ninguno se aventuró a entrar en el agua
AFP
Un cocodrilo se dio un chapuzón este fin de semana en la piscina de un hotel de lujo del noreste de Australia, sin perturbar a los huéspedes que se relajaban al sol a pocos metros de distancia.
Una publicación en las redes sociales muestra al animal acostado en el fondo de la piscina del Sheraton Grand Mirage Resort, en Port Douglas.
"No quiero alarmar a nadie, pero hay un cocodrilo en la piscina del Sheraton", dijo la usuaria de TikTok Lisa Keller en un vídeo en el que se veía al depredador.
"A nadie le importa", sentenció Keller.
El director del hotel, Joseph Amerio, dijo que el reptil fue avistado el sábado por la mañana y que el área fue acordonada hasta que los agentes forestales del estado de Queensland lo retiraron por la tarde.
"En ningún momento los huéspedes y el animal bebé estuvieron en la piscina al mismo tiempo", declaró a AFP.
Los funcionarios estatales "reubicaron" al animal y colocaron carteles de advertencia sobre cocodrilos en la zona, según informó un portavoz del departamento de medioambiente.
