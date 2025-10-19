Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sueño

"El cerebro se come a sí mismo”: la advertencia del farmacéutico Alejandro Fernández sobre el insomnio

Imagen de una recreación de un cerebro humano.

Cristina Sebastián

Barcelona
El farmacéutico y ‘tiktoker’ Alejandro Fernández ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde explica cómo la falta de sueño puede provocar que “el cerebro se devore a sí mismo”. Esto se debe a la fagocitosis, un proceso que consiste en eliminar las células viejas o dañadas y sustituirlas por otras nuevas. Cuando dormimos adecuadamente, esta función es útil para nuestro cuerpo; cuando no descansamos bien, en cambio, la fagocitosis actúa eliminando células que aún pueden sernos útiles.

“Cuando no dormimos, el cerebro se come a sí mismo”, comenta el farmacéutico. Fernández hace referencia a un estudio realizado por científicos italianos, que descubrieron cómo dormir menos de lo adecuado activa un proceso de fagocitosis descontrolada

Un estudio italiano

Un equipo de neurocientíficos de la Universidad Politécnica Marche dirigido por la doctora Michele Bellesi ha descubierto recientemente que la fagocitosis se altera con la falta de sueño. En su estudio ‘Sleep Loss Promotes Astrocytic Phagocytosis and Microglial Activation in Mouse Cerebral Cortex’, publicado en el diario científico ‘The Journal of Neuroscience’, analizan la respuesta del cerebro de un grupo de ratones a los que les habían restringido el sueño. Los resultados que obtuvieron demuestran que la falta de descanso potencia la pérdida de funciones neurológicas.

Además, aseguran que las células eliminadas por la falta de sueño no se vuelven a regenerar durmiendo más otra noche como vía de compensación. “Lo que se pierde no se recupera”, afirma Alejandro Fernández en su video.

Enfermedades degenerativas

Enfermedades como el Alzhéimer han aumentado un 50% desde 1999 y, según los expertos, podría estar relacionado con una alteración en el proceso de la fagocitosis. Todavía no se ha llevado a cabo una investigación en el cerebro humano, pero es necesario estudiar cómo nos afecta la falta de sueño y qué consecuencias puede llegar a tener.

