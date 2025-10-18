¿Tu perro es diestro o zurdo? El test más simple para descubrirlo y por qué es importante saberlo

Tres de cada cuatro perros tienen una pata dominante, un rasgo que revela aspectos fundamentales de su temperamento, su forma de aprender y la manera en que procesan las emociones. Así lo destacan distintos estudios científicos recopilados por la Real Sociedad Canina de España (RSCE).

¿Qué caracteriza a los perros diestros?

Al igual que ocurre en los humanos, los perros tienden a usar más una pata que otra. Esta preferencia no es casual, sino que está relacionada con la organización cerebral: cada hemisferio controla el lado opuesto al cuerpo y tiene funciones específicas.

(pata derecha) se asocia con la lógica, las rutinas y las emociones positivas. El hemisferio derecho (pata izquierda) gestiona la orientación espacial, la reacción ante estímulos nuevos y emociones más intensas como la cautela o el miedo.

Los perros zurdos, cuyo hemisferio derecho es dominante, tienden a ser más emocionales y sensibles ante su entorno. Son más reactivos frente a ruidos fuertes, como fuegos artificiales o tormentas, y muestran una mayor intuición y empatía con sus dueños.

Por el contrario, los perros diestros suelen ser más seguros y resolutivos en entornos conocidos. Destacan por su capacidad de concentración y autocontrol, lo que explica que muchos ejemplares seleccionados para tareas de asistencia, terapia o guía sean diestros, ya que su perfil se ajusta mejor a los requisitos de estabilidad emocional.

Cómo saber si tu perro es diestro o zurdo

Detectar la pata dominante es sencillo si se observa el comportamiento del perro en distintas situaciones. La RSCE recomienda realizar pruebas simples y repetidas, como:

Ofrecerle un juguete interactivo y anotar qué pata usa para estabilizarlo.

Observar qué pata mueve primero al levantarse después de estar tumbado.

Colocar una golosina bajo un mueble bajo y ver con cuál intenta alcanzarla.

Para obtener un resultado fiable, es importante repetir cada prueba al menos 50 veces y considerar dominante la pata utilizada en dos de cada tres ocasiones.

Más que una curiosidad: una herramienta para mejorar la convivencia

Según José Miguel Doval, presidente de la RSCE, “conocer si tu perro es diestro o zurdo no es para etiquetarlo, sino para entender mejor cómo se relaciona con el mundo”.

Un perro zurdo puede necesitar más refuerzo positivo y ambientes tranquilos, mientras que uno diestro puede disfrutar más de actividades como el 'agility', deporte dónde la persona guía al perro sin tocarlo haciendo que supere y esquive obstáculos, o la obediencia deportiva.

“Saberlo nos ayuda a acompañarlos mejor, potenciar sus talentos y fortalecer el vínculo con ellos”, concluye Doval.