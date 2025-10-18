Los mejores rincones para presumir de Lleida en Instagram

Hay lugares que suben el nivel de las publicaciones en Instagram y Lleida no es ninguna excepción. La capital del Segrià tiene un rincón que ya forma parte de la historia del cine, pero otros muchos son el telón de fondo de muchos 'posts' y 'stories' en la red social de Facebook. Aunque sea la capital de provincia de Catalunya que pasa más inadvertida, Lleida tiene lugares idílicos y llenos de magia para hacer o tomarse fotografías de ensueño. Si no los conoces, te decimos cuáles son y dónde están.

La Seu Vella es una parada obligatoria para los visitantes, pero los leridanos también la conocen bien: su campanario mide 60 metros de altura y a la hora del atardecer dibuja una silueta digna de ser inmortalizada. Quizás por eso allí se realizan un sinfín de 'books' de bodas. Sin embargo, el exterior de la catedral no es el rincón más 'instagrameable' de Lleida.

Vistas panorámicas a la Terra Ferma

El claustro que hay dentro sí que quita el hipo y, sobre todo, su mirador con vistas a la ciudad y una panorámica de la Terra Ferma. Datan del siglo XIV, son de estilo gótico y son espectaculares. Solo hay un qué: para entrar hay que pasar por caja. La entrada cuesta 7 euros y está sujeta a unos horarios. Pero... que no el pánico, porque Lleida tiene más lugares ideales y gratuitos para sacar las mejores fotos.

Mirador del claustro de la Seu Vella de Lleida / Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida

Los más jóvenes no suben al Turó de la Seu Vella, sino que se quedan en el parque de la canalización del Segre. Quién vio esa zona hace 20 años y quién la ve ahora. Cómo ha cambiado Lleida, que dirían algunos. El río se integró en la ciudad: su orilla ajardinada y con unas vistas maravillosas a la ciudad es lugar de reunión y de fotos para muchos.

El bucólico Parc dels Camps Elisis

Otra localización muy 'instagrameable' está a pocos minutos a pie. Se trata del Parc dels Camps Elisis. Allí no solo se celebra cada año el Aplec del Caragol, sino que es el parque más grande de la ciudad y tiene de todo. Es decir, tiene muchos rincones para hacer la foto perfecta.

Parc dels Camps Elisis de Lleida / Turisme de Lleida

De estilo francés e inaugurados en 1864, los Camps Elisis tienen una amplia zona ajardinada y algo que triunfa en las redes sociales: un kiosco y una bucólica fuente con nenúfares, así como otra muy popular, la Font de la Sirena. Los jardines están protegidos por una gran variedad de árboles, entre los que no faltan los almendros y los castaños. Así que si vas en primavera, todavía será más bonito porque estarán en flor.