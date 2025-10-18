Fotos maravillosas
Los mejores rincones para presumir de Lleida en Instagram
¿Sabes dónde está? El rincón mágico de Lleida que pocos conocen
Evita las multas: la ubicación de los 39 radares que hay en Lleida
"Excelente", "sorprendente" e "imperdible": los elogios al mejor restaurante de Lleida, según TripAdvisor
Neus Castellet
Hay lugares que suben el nivel de las publicaciones en Instagram y Lleida no es ninguna excepción. La capital del Segrià tiene un rincón que ya forma parte de la historia del cine, pero otros muchos son el telón de fondo de muchos 'posts' y 'stories' en la red social de Facebook. Aunque sea la capital de provincia de Catalunya que pasa más inadvertida, Lleida tiene lugares idílicos y llenos de magia para hacer o tomarse fotografías de ensueño. Si no los conoces, te decimos cuáles son y dónde están.
La Seu Vella es una parada obligatoria para los visitantes, pero los leridanos también la conocen bien: su campanario mide 60 metros de altura y a la hora del atardecer dibuja una silueta digna de ser inmortalizada. Quizás por eso allí se realizan un sinfín de 'books' de bodas. Sin embargo, el exterior de la catedral no es el rincón más 'instagrameable' de Lleida.
Vistas panorámicas a la Terra Ferma
El claustro que hay dentro sí que quita el hipo y, sobre todo, su mirador con vistas a la ciudad y una panorámica de la Terra Ferma. Datan del siglo XIV, son de estilo gótico y son espectaculares. Solo hay un qué: para entrar hay que pasar por caja. La entrada cuesta 7 euros y está sujeta a unos horarios. Pero... que no el pánico, porque Lleida tiene más lugares ideales y gratuitos para sacar las mejores fotos.
Los más jóvenes no suben al Turó de la Seu Vella, sino que se quedan en el parque de la canalización del Segre. Quién vio esa zona hace 20 años y quién la ve ahora. Cómo ha cambiado Lleida, que dirían algunos. El río se integró en la ciudad: su orilla ajardinada y con unas vistas maravillosas a la ciudad es lugar de reunión y de fotos para muchos.
El bucólico Parc dels Camps Elisis
Otra localización muy 'instagrameable' está a pocos minutos a pie. Se trata del Parc dels Camps Elisis. Allí no solo se celebra cada año el Aplec del Caragol, sino que es el parque más grande de la ciudad y tiene de todo. Es decir, tiene muchos rincones para hacer la foto perfecta.
De estilo francés e inaugurados en 1864, los Camps Elisis tienen una amplia zona ajardinada y algo que triunfa en las redes sociales: un kiosco y una bucólica fuente con nenúfares, así como otra muy popular, la Font de la Sirena. Los jardines están protegidos por una gran variedad de árboles, entre los que no faltan los almendros y los castaños. Así que si vas en primavera, todavía será más bonito porque estarán en flor.
- Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
- Las luces V16 impulsan la plataforma DGT 3.0: los conductores recibirán avisos de cualquier incidente en tiempo real
- Claudia Goldin (Premio Nobel de Economía): 'Reducir la jornada laboral por ley no garantiza más igualdad
- Barcelona Sants, la estación tercermundista
- El municipio más rico de Girona según Hacienda entra en el top 20 de Catalunya
- El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
- Barcelona encenderá las luces de Navidad cinco días antes que el año pasado con un espectáculo “muy entrañable”
- Ferran Olivé, tesorero del Barça: «Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas»