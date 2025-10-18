Joseba Barrenengoa, ingeniero, alerta sobre este fraude en las gasolineras

La red de estaciones de servicio 'low-cost' EasyGas, desde el año 2019, comparte vídeos en su canal de Youtube para aconsejar a sus seguidores sobre combustibles, desmentir bulos y publicitarse.

En este vídeo, Joseba Barrenengoa (ingeniero y experto automovilístico) ha explicado los sucesos alrededor de “una trama de gasóleo que no era gasóleo”. La temática de este vídeo, publicado el 3 de octubre, ha conseguido que, dos semanas más tarde, @EasyGas acumule más de 45.000 visualizaciones en su vídeo titulado “Escándalo en gasolineras low cost. Combustible adulterado del crimen organizado”.

El vídeo de Joseba Barrenengoa

En la publicación, Barrenengoa explica cómo la Guardia Civil detuvo a varios implicados de una organización que ganaba dinero a costa de comercializar con mezclas de aceites como si fuera gasóleo.

El grupo transportaba los aceites desde países ajenos a la Unión Europea, les añadían productos químicos que en la UE están prohibidos y los vendían como combustibles.

De este modo, la organización criminal vendía esta mezcla a precio de gasóleo, pero sin pagar los impuestos especiales que le corresponden. El resultado: grandes beneficios a costos más bajos.

Operación "Tenk"

El 26 de septiembre, el Ministerio del Interior publicaba una nota de prensa explicando cómo la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon esta red que se enfrenta a delitos de fraude fiscal y manipulación ilegal de hidrocarburos. Murcia, Almería, Alicante, Madrid o Barcelona fueron algunos de los escenarios del delito.

La operación “Tenk” terminó con 18 detenidos, 14 investigados, 40 empresas implicadas y más de 70.000 litros de gasóleo incautado. Como ya detalló este medio hace unas semanas, el fraude causó pérdidas económicas, riesgos para el medioambiente y posibles daños para los vehículos.

Advertencia al consumidor

Con su vídeo, Barrenengoa e Easy Gas han querido informar a sus suscriptores sobre el entramado del momento y concienciar a los usuarios de que un precio muy bajo o un gasóleo que no huele a gasóleo debe hacerles sospechar.