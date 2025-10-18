El horóscopo de mañana, domingo 19 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 19 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una propuesta profesional puede no ser tan atractiva como a primera vista parece. Estúdiela con calma antes de aceptarla. El día será excelente para cultivar la amistad. En el plano familiar surgirán pequeñas nubes.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un asunto profesional se resolverá a su total satisfacción. Su deseo de divertirse puede conducirle a hacer gastos desproporcionados. Buenas relaciones amistosas. El acento del día estará puesto en su vida sentimental, que resultará muy satisfactoria.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su capacidad de organización estará muy por encima de lo habitual, por lo que le conviene aprovecharla. No deje que un pequeño incidente en el trabajo le haga perder su buen humor. Lo mejor del día estribará en su muy satisfactoria vida social.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Mantendrá un ritmo muy desigual en el desempeño de su trabajo, pero se sorprenderá de sus progresos. Día que ni pintado para dedicarlo a compras para su hogar, pues encontrará cosas interesantes. Lo pasará mejor quedándose en casa que saliendo con sus amigos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Buen día para proyectos creativos. No se deje intimidar y exponga con firmeza su opinión sobre asuntos profesionales. Hoy conseguirá sacar un excelente partido a su tiempo libre. En el plano sentimental soplarán buenos vientos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Quizás surja algún conflicto en su trabajo, pero se tornará a su favor y le permitirá escalar posiciones. Buenas relaciones amistosas. En el plano familiar hay algo que le conviene rectificar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La impaciencia puede ser un handicap en su profesión, pero la actuación de un socio o compañero resultará muy positiva. Trate de colaborar. Buen día para actividades culturales. Las personas creativas alcanzarán el éxito.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque dispone de un alto grado de iniciativa solo conseguirá éxito en su trabajo si actúa de forma disciplinada. Hacer algunos cambios en su casa podría elevar su estado de ánimo. No mezcle dinero y amistad, pues hoy resultarán antagónicos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Pueden surgir discrepancias con un asesor, pero no se cargue de razón porque su punto de vista puede estar totalmente equivocado. Una de cal y otra de arena en sus relaciones amistosas. Usted y su pareja planearán un viaje poco usual.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Los progresos en su trabajo serán notorios si logra olvidarse de algo que le tiene preocupado. Frene su tendencia a dramatizar situaciones que, aunque no sean de su agrado, no pasan de ser ligeras contrariedades.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No le será difícil conseguir acuerdos en asuntos profesionales, pero los resultados económicos se harán esperar. Quizás tenga un problema con un amigo por cuestiones de dinero. Las horas nocturnas serán propicias a la vida social.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En temas profesionales le conviene no precipitarse y mantenerse a la expectativa. Las relaciones amistosas serán buenas, pero lo mejor del día le llegará a través de su vida sentimental. Sea prudente si conduce.